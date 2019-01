Praha – Na jedné straně stojí spolek, jehož zakladatel se rozhodl vyhlášením veřejné sbírky podpořit realizaci sochy Václava Havla, na druhé zástupci veřejnosti, kteří proti provedení figurálního pomníku bývalého prezidenta a jeho následnému umístění ve veřejném prostoru protestují.

Václav Havel | Foto: DENÍK

Podle výsledků webové ankety Deníku a negativních komentářů oslovených odborníků, je právě druhá skupina o dost početnější. Celkem 72 procent čtenářů odpovědělo, že si sochu rozhodně nepřeje. Umělcům a kunsthistorikům se výběr sochy rovněž nezdá a pokus o její vztyčení bez předchozí veřejné debaty považují za projev nehorázné troufalosti.

Lepší variantou je anonymní soutěž

Portrét Václava Havla se rozhodla ještě za jeho života vytvořit studentka umění Barbora Daušová. Zvolila si jej jako téma své klauzurní práce ve třetím ročníku na Západočeské univerzitě. Motivem jí bylo dvacáté výročí listopadové revoluce, předlohou fotografie a materiálem byl laminát. Nyní chce původní práci odlít do bronzu a za pomoci peněz ze sbírky trvale sochu vystavit.

Nejradikálněji se k realizaci staví umělec a pedagog Jaroslav Róna: „Jestliže jde o pomník ikony českého národa, pak není možné, aby vznikal takovýmto partyzánským způsobem. Někdo si něco vymodeluje a někam to nacpe? To je naprostý diletantismus," reaguje na dílo mladé umělkyně Barbory Daušové. Rónovi se nelíbí, že na sochu nebyla vyhlášena anonymní soutěž. V roli autora památníku by raději viděl významnějšího umělce.

Jaroslav Róna vede Ateliér sochařství na pražské Akademii výtvarných umění, v oblasti tvorby memoriálů má řadu zkušeností. Realizoval například známý pomník Franze Kafky v Dušní ulici. Že by měl ale osobně zálusk na zakázku Havlovy sochy, popírá: „Především se domnívám, že není správný čas zhmotnit osobnost Havla už nyní. Přenechal bych to mladší generaci, aby jeho odkaz zhodnotila s větším odstupem." Počkat by se podle Róny mělo alespoń dvě desetiletí.

Autorka je prý poctivá figuralistka

Opačný názor na vyhlášení soutěže a vystavění památníku má sochař Jiří Beránek, který vedl tvůrkyni Havlovy sochy za jejích studií na škole: „Jak může být vypsána soutěž na něco, co už dávno vzniklo? Cítím povinnost zastat se své studentky. Zhostila se toho výborně. Myslím, že tu věc nikdo neviděl a hanobí ji jen proto, že je autorka mladší než většina profesionálů." Podle Beránka navíc o výsledcích soutěže nerozhodují kvalifikovaní lidé, proto v ně prý ani nemá důvěru. O Daušové mluví jako o „poctivé figuralistce".

Veřejnosti a odborníkům, kteří reagovali na výzvu Deníku vyjádřit se k modelu, se ale socha nelíbí. Většina radí dílo vystavit dočasně, jako studentskou práci: „Socha by měla zachytit a především podtrhnout celou jeho osobnost. Se sakem přes rameno to nebude úplně šťastné řešení," komentuje článek otištěný před dvěma týdny v Pražském deníku na facebookovém profilu Ústavu dějin umění jedna ze studentek.

Kde bude stát?

Rovněž historička umění z Akademie věd Milena Bartlová o předloze bronzové sochy pochybuje: „Jeví se mi to jako velice špatná věc," a připojuje se k názoru Jaroslava Róny, že by výběr realizovaného návrhu měl být co nejotevřenější. Róna samotné kvality sochy nechce hodnotit. „Možná bych si ji ještě dovedl představit v kavárně Slávie, kde byla předtím vystavena. Třeba by mohla být z polyesteru se zlatým povrchem," komentuje s nadsázkou alternativu umístění.

Kde by měla socha trvale stát, není zatím jasné. Organizátoři vyzvali veřejnost prostřednictvím facebookových stránek k zasílání návrhů. V úvaze je Petřín, Františkánská zahrada, vyhlídka nad Strakovou akademií na Letné, vrch Havlín na Zbraslavi nebo také Hrádeček v Královéhradeckém kraji.

Přestože je na účtu sbírky „Občané sobě" momentálně pouhých 6 tisíc korun, otec sochařky Daušové, který založil Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla, s debaklem nepočítá. „Vždy se dá někam umístit," říká s tím, že čekal daleko horší kritiky.

Co byste o soše měli vědět

- Socha bude vysoká 170 centimetrů. Kde bude stát, není zatím jasné, podle autorky by se mělo jednat o veřejné prostranství. Zvažovány jsou lokality v metropoli jako Petřín, Františkánská zahrada, vrch Havlín na Zbraslavi

- Její autorka vystudovala magisterský obor Sochařství na Západočeské univerzitě v Plzni a socha je její klauzurní prací ze třetího ročníku

- Veřejná národní sbírka byla symbolicky vyhlášena 17. listopadu, Den boje za svobodu. Pod heslem Občané sobě lze přispět v korunách na český účet nebo v eurech na slovenské konto

- Sbírka bude trvat tak dlouho, jak bude potřeba. Na realizaci potřebuje spolek půl milionu korun

- Sochu Havla mohli loni vidět návštěvníci kavárny Slavia, tenkrát ji autorka vyrobila z polyesterové pryskyřice, nyní chce pro účely stálé instalace provést v patinovaném bronzu

