Pád člověka pod soupravu v krátké době již podruhé zastavil metro na trase C

Pražský Dopravní podnik (DPP) měl k pondělku 93 na covid-19 pozitivně testovaných provozních zaměstnanců, tedy řidičů, strojvedoucích, dispečerů, dozorčích a hasičů. „To je násobně méně, než loni v březnu, tj. v nejhorším období celé pandemie, kdy počet pozitivně testovaných provozních zaměstnanců DPP byl násobně vyšší. I přesto jsme tehdy vypravovaly všechny spoje dle objednaných výkonů a jízdních řádů. V současnosti neplánujeme žádné další změny v provozu MHD,“ sdělila Aneta Řehková, mluvčí DPP. Ten aktuálně kvůli mírnému příbytku absentujících zaměstnanců omezil pouze provoz lanové dráhy Újezd – Petřín. Změny se zatím týkají tohoto pracovního týdne a v různých dnech jsou různé. Ve středu a v pátek funguje lanovka od 10. do 18. hodin, ve čtvrtek je zcela mimo provoz.

„V případě zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných je DPP připraven využívat všechny dostupné personální rezervy, jako je např. navýšení přesčasů, využívání zaměstnanců pracujících na dohodu nebo posuny termínů pravidelných školení řidičů. Důležitou roli bude hrát i proočkovanost řidičů DPP, která je v současnosti na úrovni 85 %, což je mnohem více než republikový průměr,“ upřesnila mluvčí. Šéf DPP Petr Witowski v polovině ledna prohlásil, že až krajními variantami by byly pod tlakem personální nouze přechody na prázdninový respektive víkendový provoz, přičemž i během nich by musely jezdit posilující spoje ve špičkách pracovních dnů. „Tyto změny bychom avizovali s třídenním předstihem,“ dodal Witowski.

K žádným redukcím kvůli omikronu zatím nemusely přistoupit ani největší dopravci na železnici. České dráhy momentálně evidují přes dvě stovky covid pozitivních zaměstnanců, podobný počet pracovníků v karanténě a celkový počet lidí v pracovní neschopnosti (z různých důvodů) je kolem tisícovky. „České dráhy mají připravený pandemický plán, podle kterého budou postupovat v případě, že dojde kvůli omikronu k vysokému růstu počtu nemocných. Tato opatření by se týkala jak vlakových spojů, tak organizace údržby vozidel a dalších činností,“ informoval mluvčí Lukáš Kubát s tím, že by dopravce nejprve přistoupil k redukci personálu v jednotlivých soupravách a omezování regionální dopravy by bylo na řadě úplně poslední.

FOTO: U Štěchovic se ČEZ učí stavět sluneční elektrárny plovoucí na vodě

„I v případě, že onemocní cca 1 500 provozních zaměstnanců z necelých 11 tisíc, jsme schopní zajistit vlakovou dopravu ve stávajícím rozsahu s naprosto minimálními omezeními. Naší snahou bude udržet maximum spojů, a to především těch, které zajišťují přepravu lidí do práce, do škol, k lékaři apod.,“ konstatoval Kubát.

Společnost Arriva měla v Praze a středních Čechách k úterku 138 nemocných řidičů a strojvůdců, což znamená lehce přes desetinu všech šoférů (autobusů i vlaků). „Situace se každý den mění. Třeba na Mladoboleslavsku nebo Příbramsku už od minulého týdne někde platí upravené jízdní řády, kdy se na frekventovaných linkách o pár minut prodloužil interval mezi spoji. Operativně pracujeme s plánováním směn, dovolených i povoláváním brigádníků,“ konstatoval za Arrivu Jan Holub, podle kterého v předchozích letech nebyla situace tak napjatá, protože kvůli dlouhodobému uzavření škol jezdily spoje v prázdninovém režimu a ten není na počty řidičů tak náročný.

Většinu informací o autobusech, u nichž lze očekávat, že je nebude mít kdo řídit, by měli cestující najít pro následující den vždy od 19. hodiny na webu pid.cz a v mobilní aplikaci Lítačka. Nelze ale vyloučit, že kvůli aktuálnímu vývoji nakonec nevyjedou ještě některé spoje, u nichž se výpadek předem neplánoval.