Město má podle vládnoucí koalice velký deficit ve sportovní infrastruktuře jak v oblasti plaveckých bazénů, tak víceúčelových hal pro míčové sporty s tribunou pro přibližně tři tisíce diváků. Radní proto schválili záměr uvolnit příští rok na oba projekty peníze z městského rozpočtu. V případě haly míčových sportů se počítá s celkovou investicí kolem 450 milionů korun, dostavba Šutky by měla „spolknout“ přibližně čtvrt miliardy.

„Sportovní infrastruktura a její technický stav jsou klíčovými proměnnými pro další rozvoj sportu na území Prahy. Realizace potřebných investic do vlastní sportovní infrastruktury je jedním z hlavních cílů města plynoucích z Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení 2021-2032,“ prohlásil radní pro školství a sport Vít Šimral (Piráti).

Obě investice podle něj zvýší kapacity, a tím pádem i dostupnost městských sportovních areálů. „Podle schváleného Plánu rozvoje nám ve městě chybí minimálně pět plaveckých bazénů a tři víceúčelové sportovní haly,“ upřesnil Šimral.

S tím, že metropole potřebuje nové kryté plavecké areály, souhlasí i Jana Hönig, která je trenérkou v plavecké škole. „Myslím si, že ten nedostatek je někde pociťován více a jinde skoro vůbec. Třeba v úplném centru je nabídka slušná. Takový bazén Slavia ve Vršovicích má naproti tomu velkou spádovou oblast, ale zároveň volné hodiny pro veřejnost poměrně omezené kvůli rezervacím pro školy apod. Navíc je starý, což mně osobně nevadí, ale znám lidi, kteří raději vezmou auto a jedou přes půl Prahy na Šutku,“ řekla.

Městem vlastněný i provozovaný krytý plavecký areál Šutka otevřel brány pro veřejnost začátkem roku 2013. Následující rok přidala další halu s krytým bazénem na mapu Prahy městská část Praha 11 (Chodov) a loni pak Praha 17 (Řepy). „Veřejné bazény a koupaliště jsou z podstaty věci vždy ztrátové podniky. Měly by totiž být cenově dostupné, vstupné tak nemůže být na úrovni komerčních aquaparků. Doplňkové služby mohou dostat rozpočet celého areálu maximálně někam k nule,“ uvedl radní Jan Chabr (Spojené síly/TOP 09), který má na starost městský majetek.

Hrubá stavba komplexu Šutka na Praze 8 vznikla už na konci 80. let. Pokračování projektu zkomplikoval nedostatek financí, restituční spor i úmysly o prodeji. A problémy pokračovaly i v poslední dekádě. Loni se hlavní město dohodlo na mimosoudním vypořádání o nápravě defektů s firmami, které halu stavěly. Potíže se zatékáním vody do nepatřičných míst zbrzdily dokončení vnitřní části, kde by měly ještě vzniknout restaurace s kuchyní, fitness centrum a obchody.

Politici na magistrátu také dlouho hledali peníze na zaplacení stavby venkovního bazénu, který bude čtvrtou pražskou venkovní „padesátkou“. „Je reálné, že pro tento projekt získáme podporu nejen z fondů EU, ale také od developera, který staví v okolí rezidenční domy. Když to půjde dobře, stavět se začne v roce 2023,“ dodal radní Šimral.