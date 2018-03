Velvarští a stavba Karlova mostu. Uvařená vejce lidé pěšky povezou 40 kilometrů

To, že se při stavbě Karlova mostu do malty přidávala vejce, ví téměř každý Pražan. Možná i Čech. Věděli jste ale, že obyvatelé Velvar tehdy před 661 lety přivezli vejce omylem uvařená? Praha si stavbu Karlova mostu a vtipnou událost připomene v pondělí vajíčkovou hostinou.

Když se stavěl nový most, který měl opět po poničeném mostě Juditiném propojit Staré Město a Menší Město pražské, žádal císař Karel IV., aby byl most z kvalitního materiálu postaven. Stavitel tedy začal místo vápna do vody přidávat mléko a vejce.



Nebylo v Praze ale vajec dost, a tak se stavitelé obrátili na císaře. Ten nařídil českým městům, aby sebrala od lidí vejce a stavba mohla pokračovat. Obyvatelé malého města Velvar, které leží kousek od metropole, vše ale pochopili po svém. Vejce se strachem, aby se nerozbila, uvařili.

Jelikož se logicky taková vajíčka ke stavbě použít nedala, tak příjezd Velvarských způsobil v Praze mnoho veselí. Proto dodnes lidé z Velvar nemají rádi, když se jich někdo zeptá, kde je ten vůz, na kterém vejce natvrdo přivezli.



„Letos se opět Velvarští vydají na cestu s vejci do Prahy. Připomenou si tak své vzdálené předky, kteří trasu absolvovali před 661 lety. V neděli 25. března se tak ve Velvarech bude konat vajíčkobraní. Obyvatelé odevzdají vejce pro stavbu Karlova mostu. Ta se následně uvaří,“ vysvětlili organizátoři.

Přes noc se pak Velvarští vydají pěšky s vejci do Prahy. Ujdou tak přímo na Karlův most 40 kilometrů. V pondělí v pravé poledne vejce dorazí na svou určenou lokaci a začne vajíčková hostina. Tu doplní představení velikonočních zvyků před muzeem Karlova mostu i v něm.