Zachránit rodině střechu nad hlavou

Řidič záchranky František Kupka, který byl kolegou zesnulého Aleše Bendy, připomíná nejen to, jak on sám i řada kolegů dodnes těží z toho, co od Aleše odkoukali a čemu je naučil ze svých zkušeností jako školitel nových zaměstnanců. Vzpomíná však také, jak to on sám neměl lehké, když jeho první manželka podlehla rakovině a on zůstal sám se dvěma dětmi. „Prošli si hodně těžkým obdobím, společně to překonali. Po čase si vzal Martinu a zase byli úplná a šťastná rodina,“ připomněl někdejší kolega, jenž hovoří o příjemném setkávání pracovním i lidském.

Nyní sama s dětmi zůstala paní Martina. Dcera zesnulého záchranáře Natálie Bendová, jež připomíná ještě tři sourozence ve věku od 10 do 13 let, oceňuje podporu, jíž se rodině dostává na dárcovském portálu Znesnáze21. „Zejména potřebujeme pomoc s doplacením hypotéky na dům, abychom nepřišli o střechu nad hlavou, a hlavně o náš milovaný domov,“ uvedla.

Údaje na zmiňovaném webu přitom vypadají nadějně: přispělo již bezmála 3,3 tisíce dárců – a do potřebné částky 2,3 milionu korun zbývá shromáždit 212 tisíc.

„Náš táta byl ten nejlepší a nejhodnější člověk pod sluncem,“ vzpomíná Natálie. „Miloval jízdu na motorce, stará auta a potápění. Každému pomohl, a nejen pro svou rodinu a přátele byl ochotný udělat vše, co bylo v jeho silách,“ svěřila se. Přikyvuje i kolega František. Nepochybuje, že kdyby se něco podobného přihodilo v rodině jiného záchranáře, ví přesně, kdo by přišel s takovouto iniciativou. „Aleš by byl první, kdo by se pustil do organizování pomoci,“ míní.

S prosbu o pomoc v tíživé situaci se ve vánočním čase obrací k veřejnosti také pražská policie. Její vrchní komisařka Eva Kropáčová zveřejnila číslo 2102080960/2010, což je účet, který má pomoci rodině bývalé kolegyně. Ta se stará o dcerku Lilli Soukupovou, jíž možnost žít normální život prý může nabídnout jedině nákladná operace v americkém Texasu. Operace nehrazená zdravotní pojišťovnou.

Holčička trpí vrozenou poruchou vývoje lebky, jež se označuje jako Crouzonův syndrom. „Do této chvíle podstoupila více než desítku různých operací a zákroků, které jí pomáhají a drží při životě. Každoročně s maminkou tráví ve Fakultní nemocnici Motol mnoho a mnoho týdnů,“ připomněla Kropáčová.

Naději na zlepšení by dívence, která nyní nemůže mluvit, kousat, ani pořádně dýchat, měla nabídnout operace v Texasu, na niž je potřebné sehnat 11 milionů korun. „Policisté, kamarádi, různé organizace a další lidé do současné chvíle na transparentní účet Lillince poslali více než sedm set tisíc korun, nicméně to bohužel na operaci a výdaje spojené s léčbou nestačí,“ konstatovala Kropáčová. Věří, že právě ve svátečním čase se najdou dárci, kteří sen rodiny o operaci vedoucí k normálnímu životu pomohou posunout k jeho naplnění.