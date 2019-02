Na pražských náplavkách bude v nadcházející sezoně méně večerních akcí. Po dva dny v týdnu zde bude platit noční klid již od 20 hodin, navíc v neděli bude muset být ticho celý den.

Nová pravidla pro pražské náplavky, která představil magistrát, omezí od neděle do úterý konání živé i reprodukované hudební produkce. V pondělí a v úterý musí hudba přestat hrát do 20 hodin, v neděli se nebude hrát vůbec. Mimo zmíněné dny, tedy ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu, může hrát hudba do 22 hodin, přičemž občerstvovací zařízení musejí do půlnoci zavřít.