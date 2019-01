Praha 13 - Instalaci kamerového systému schválilo zastupitelstvo. „Nebudou peníze na skutečnou prevenci,“ říká opozice

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Černý tunel, kterým mohou snadno a bez kontroly odtéct veřejné peníze do soukromých kapes.

Tak hodnotí část opozice v zastupitelstvu Prahy 13 projekt, na jehož konci má být po městské části rozšířen kamerový systém. Spolykat má až 100 milionů korun. Ba co víc „velký bratr“ údajně může až příliš snadno nahlédnout do soukromí zdejších obyvatel. „Je to předražená zakázka, jasně nezdůvodněná a nekonzultovaná ani s veřejností, ani s policií, nekoncepčně řešená. Může se z ní stát budoucí opencard Prahy 13,“ varuje místní zastupitelka za Stranu zelených (SZ) Zuzana Drhová.

Starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS) ale oponuje. „Projekt Bezpečná Praha 13 schvaluje většina zastupitelstva včetně opoziční TOP 09. Výjimku tvoří SZ a komunisté,“ uvedl. Navíc se prý opírá o průzkum veřejného mínění. „Z něj jasně vyplývá, že občané Prahy 13 dávají jasný důraz na bezpečnost a že jedním z pilířů je rozvoj kamerového systému,“ doplnil starosta.

Stamilionový projekt „Bezpečná Praha 13“ schválilo tamní zastupitelstvo většinou hlasů tento týden. Ale ani po uplatnění pozměňovacího návrhu z lavic TOP 09 na osekání nákladů z původních 130 na 100 milionů korun se výhrady „zelených“ zastupitelů nerozplynuly. V první řadě prý nikdo nediskutoval s veřejností. Kamery v budoucnu rozmístěné na obytné domy údajně mohou ohrozit soukromí jejich obyvatel. Drhová v rozporu s Vodrážkou tvrdí, že neproběhl žádný průzkum ani veřejné slyšení, zda a nakolik by kamery veřejnosti z hlediska ochrany soukromí vadily, či nikoliv.

„Chybí také jasně deklarovaná podpora ze strany městské i státní policie. Kdo jiný by zajistil obsluhu dozorového centra? Budou přijati noví strážníci? Kdo je zaplatí? Městská část na to nebude mít prostředky,“ ohrazuje se klub SZ.

Vodrážka argumentuje studií, v níž je u každé jednotlivé kamery uvedeno, že se umístí dokonce na základě požadavků veřejnosti. „Jednání s občanskými iniciativami, se zastupiteli i s městskou a státní policií trvalo půl roku. Z něj vyšly podněty pro studii, která řeší, kam a proč kamery rozmístit,“ kontruje Vodrážka.

Budou kamery za 100 milionů potřebné?

Studie zmíněná starostou Davidem Vodrážkou navrhuje instalaci 155 nových kamer do šesti lokalit. Deník včera telefonicky oslovil 10 náhodně vybraných lidí, žijících na území Prahy 13. Podpora rozšíření kamerového systému je šedesátiprocentní. Cena za něj se však zdá přemrštěná sedmi z deseti oslovených. Prakticky nikdo z nich nemá ani tušení, kam konkrétně mají být kamery umístěny.

„Nikde není konkrétně zdůvodněno, proč by měly být kamery například na hasičské zbrojnici Červeňansnkého, na kulturním domě Mlejn, na mateřské škole Bronzová či na poliklinice Lípa. Taktéž rozmístění kamer na bytových domech není podpořeno reálnými argumenty,“ tvrdí opozice s tím, že mnohem více než kamery Praha 13 potřebuje investice do volnočasových aktivit dětí a také do protidrogové prevence mládeže. „Na to ale, vzhledem k napjatému rozpočtu Prahy 13 i k výši možné budoucí investice do rozšíření kamerového systému nezbudou peníze,“ obává se zastupitelka Drhová.

Podle mínění její kolegyně ze zastupitelstva Olgy Sedláčkové kamerový systém rozhodně nevyřeší nejpalčivější problémy Prahy 13. „Těmi jsou narůstající gamblerství i zvyšující se počet drogově závislých mladistvých. Nejsou peníze na posílení městské policie, na dostavbu školních hřišť, na sociální granty. Praha 13 má nedostatek kluboven pro setkávání dětí a mládeže,“ říká Sedláčková. Také další zastupitelka z klubu SZ Marcela Plesníková je přesvědčena, že by daleko více pomohla regulace heren či zvýšení počtu strážníků v ulicích.

Vodrážka jejich obavy nesdílí. Kamery prý budou financovány z výtěžků z privatizace bytového fondu, zatímco prevence kriminality i volnočasové aktivity dětí jsou prý hrazeny z takzvaných volných prostředků.

„Financování dostavby hřišť ani prevence není projektem kamerového systému ohroženo,“ je přesvědčen starosta. Dále sdělil, že Praha 13 by v budoucnu neměla doplácet žádné závratné sumy ani na provoz kamer. Ten by měl stát zhruba 15 milionů korun ročně.

„Poté, co bude vybrán vítěz výběrového řízení s nabídkou nejnižší ceny, oslovím primátora s návrhem, aby se náš kamerový systém napojil na centrální pult městské policie. Tím by většina nákladů spojených s provozem přešla na hlavní město,“ vysvětlil Vodrážka. Na úterním jednání si zastupitelé odhlasovali, že pokud starosta podporu od magistrátu nevyjedná, pak se projekt Bezpečná Praha 13 vůbec nebude realizovat.

„Z rozpočtu městské části rozhodně nebudeme platit soukromou bezpečnostní agenturu, provoz dozorového centra ani výjezdy ochranky,“ uzavřel Vodrážka.

Zuzana Drhová i její kolegové ze zastupitelského klubu zelených jsou už předem k možné podpoře města skeptičtí.

„Primátor sice ústně přislíbil podporu ze strany hlavního města. Ten slib však vzhledem k ekonomické situaci příští rok nemusí platit,“ myslí si Drhová.