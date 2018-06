Velkolepá růžová oslava. Pochod za zdravá prsa slaví 18. narozeniny

Tradiční Avon pochod na podporu žen s rakovinou prsu v sobotu dospěl do plnoletosti. V poledne ze Staroměstského náměstí vyrazil průvod lidí - hlavně dam - v růžových tričkách už poosmnácté. Letošní ročník vyvrcholí na ostrově Štvanice.

"Vstup do plnoletosti je spojován s přijetím odpovědnosti, postavení se za vlastní názor i vyjádření životního přesvědčení. Jistým způsobem jde o vstup do světa dospělých se vším všudy. Proto jsme se i my letos rozhodli vyjádřit svůj názor a přizvat vás k jeho sdílení a podpoře," píší organizátoři pochodu na oficiálním webu. A zvou na "velkolepou oslavu života, zdraví, ale i solidarity, soudržnosti a naděje".

Centrem Prahy se valí růžová vlna, která má jako živá voda dodat energii všem ženám, které postihla rakovina prsu, jejim rodinám a přátelům. Pochod proti karcinomu ňader navíc upozorňuje na důležitost prevence. Pořadatelé připomínají všem holkám, dívkám, ženám a paním, že musí zůstat zdravé pro své blízké. V růžovém průvodu rezonuje heslo "Fandíme ženám" a opakovaným slovem je rovněž "naděje".

Ačkoliv totiž rakovina prsu patří k nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen - v Česku jich onemocní zhruba 6500 tisíce a okolo 1700 bohužel zemře, tak okolo 90 procent pacientek s nádorem v počátečním stadiu se může vyléčit. Stačí podstoupit mamografické vyšetření.

Vstupenkou na letošní pochod za zdravá prsa je charitativní tričko Klára, které navrhla módní návrhářka Klára Nademlýnská. K dostání je v dámské, pánské i dětské variantě, kterou zdobí nový maskot akce - k hrošici a lenochodovi přibyla myška. "Chtěla jsem pro kluky a holky udělat něco nového, nevšedního a veselého. A věřím, že s myškou se mi to povedlo. Nejdůležitější ale je, že ta trička pomáhají, a proto jsem se také do projektu zapojila," vysvětlila Nademlýnská v tiskové zprávě.

Vybralo se už přes 100 milionů

Mezi ambassadory akce patří Iva Pazderková, Gábina Partyšová, Olga Šípková či Soňa Norisová. Nechybí však ani muži - konkrétně Roman Vojtek, David Deyl, Petr Vágner nebo David Svoboda. Na Štvanici probíhá doprovodný program, vystoupí třeba Lake Malawi, Polemic nebo Václav Noid Bárta, další podporovatel Avon pochodu. Vrcholem má být píseň s názvem You raise me up, při níž se budou do vzduchu vypouštět balonky v růžové barvě. Podobné akce se plánují, nebo už proběhly, v dalších sedmi městech České republiky.

"Žena podporující jinou ženu je nezdolným prvkem, který dokáže zázraky a který je třeba oslavovat," tvrdí organizátoři. Za dobu existence českých Avon pochodů se podařilo pro organizace pomáhajícím v boji proti rakovině prsu vybrat přes 100 milionů korun. Loni byla hlášena rekordní účast 23 tisíc lidí. Nyní přeje účastníkům počasí, takže by si mohli účastníci nadělit dárek k 18. narozeninám pochodu v podobě nového rekordu.