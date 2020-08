Průkopníci nízkopodlažního cestování v MHD budou v sobotu Prahou projíždět naposledy. K původnímu plánu na jednu rozlučkovou jízdu se nakonec dopravní podnik rozhodl pro dnešek ještě přidat nasazení čtyř autobusů do běžného provozu. Pro milovníky městské dopravy připravil i speciální odpolední fototermín na Strahově. Poté budou všechny vozy převezeny do muzea MHD ve Střešovicích.

Čtyři standardní dvanáctimetrové autobusy budou v sobotu nasazeny v běžném provozu na lince 149 a kloubový autobus na lince 180. Tři City Busy budou odpoledne čekat na své spolubojovníky v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice, odkud vyjede i speciální rozlučková jízda.

Poslední jízda bude bez cestujících

Všechny provozuschopné City Busy budou pospolu naposledy k vidění jako fotopříležitost na obratišti autobusů Stadion Strahov v sobotu v 17.30. V 18.15 se poté všech osm vozů rozjede v rozlučkové koloně již bez cestujících po trase Stadion Strahov – Turistická – Na Hřebenkách – Švédská – Holečkova – Elišky Peškové – Preslova – Matoušova – Jiráskův most – Resslova – Ječná – Sokolská a dále do svých domovských garáží. Jeden autobus by měl podle plánu DPP i nadále sloužit na připravované autobusové retrolince

Nízkopodlažní City Busy v Praze končí po 24 letech. Pro pražskou MHD znamenaly v 90. letech minulého století zásadní posun v kvalitě cestování. První byl do pražského provozu nasazen v roce 1996, poslední v roce 2004. Zatímco standardní 12metrové vozy sloužily DPP a cestujícím bezmála čtvrtstoletí, kloubové více než 18 let.