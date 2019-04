/FOTOGALERIE 2017/ Od zítřka až do pondělí včetně bude kvůli výměně pražců obousměrně mimo provoz metro C v úseku Pražského povstání - Kačerov. Na trase bude jezdit náhradní autobusová doprava XC s mezistanicemi Pankrác a Budějovická.

Praha (3. 7. 2017) – Dopravní podnik mění na trase C metra vysloužilé dřevěné pražce za železobetonové v kolejišti mezi stanicemi Muzeum a I. P. Pavlova. Vyžádalo si to uzavření úseku mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc, a to od 1. do 9. června. | Foto: Deník / Holakovský Milan