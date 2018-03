Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí oživí lidové zvyky

/RASTR/ Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí ožijí o tomto víkendu lidovými tradicemi. Na pódium předvedou folklórní soubory lidové zvyky a tance a na děti čeká Pohádková velikonoční pomlázka.

Přímo na pódiu na Staroměstském náměstí budou od Zeleného čtvrtka až do Velikonočního pondělí (v čase mezi 11 a 15 hodinou) přichystány velikonoční dílny. Budou se zde plést pomlázky či zdobit vajíčka pomocí techniky zvané dekupáž (za pomocí ubrousků).

Vynášení Morany i lidové písně

Bílá sobota se pak ponese ve znamení lidových zvyků. Návštěvníci např. uvidí vynášení Morany, které předvede dětský soubor Maleníček. „S dětmi od čtyř do osmi let zazpíváme lidové písničky a předneseme říkadla, současně předvedeme zapomenuté drátenické řemeslo a vyneseme Moranu neboli smrtku,“ říká Květa Kohoutová, která je vedoucí souboru. V neděli zpestří Boží hod Velikonoční program lidových souborů např. Plzeňského MLS. „Mezi lidovými písničkami, které nejsou až tak známé, vysvětlíme význam jednotlivých dnů, které předcházejí Velikonočnímu pondělí, a popíšeme jejich tradice. Používáme také řehtačky, vozembouch, a to vše v krojích z Plzeňska,“ uvádí za soubor Miroslav Šimandl.

Děti si vyzkouší namalovat masku

Velikonoční pondělí pak bude patřit nejenom koledníkům, ale všem malým návštěvníkům, na které čeká show plná písniček a vyprávění a soutěží. „Soutěžit budeme od čtyř odpoledne, tentokrát ve zdobení a šlehání vajec a rodinnému pletení pomlázek. Kdo navíc donese nejdelší pomlázku, vyhraje zajímavou cenu,“ uvedl Jakub Třasák, autor programu. Děti si např. vyzkouší namalovat masku v podobě králíků či obléci zbrojnoše a pohádka je zavede do říše krále Králíčka I. Na náměstí Republiky se bude od 16 hodin konat animační program, do kterého se budou moci zapojit návštěvníci.

Podrobný program Staroměstské náměstí

Zelený čtvrtek 29. 3. 2018

11.00 – 15.00 Dětské výtvarné dílničky – velikonoční workshopy na velkém pódiu

13.00 – 15.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

16.00 – 19.00 Dětský národopisný soubor Kyjovánek, Kyjov

19.00 – 21.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

19.30 – 22.00 Večerní posezení na pódiu



Velký pátek 30. 3. 2018

11.00 – 15.00 Dětské výtvarné dílničky – velikonoční workshopy na velkém pódiu

13.00 – 15.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

16.00 – 19.00 Dechová kapela Krumsíňanka – velikonoční pásmo s tradicemi

19.00 – 21.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

19.30 – 22.00 Večerní posezení na pódiu



Bílá sobota 31. 3. 2018

11.00 – 15.00 Dětské výtvarné dílničky – velikonoční workshopy na velkém pódiu

13.00 – 15.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

15.30 – 15.50 Dětský folklórní soubor Maleníček, Lipník pod Bečvou

16.00 – 17.00 Berušky a Barušky – pěvecký sbor

17.00 – 18.00 Forum Festival – Calicantus children’s choir, Švýcarsko

18.00 – 19.00 Radost v ulicích – hudební vystoupení

19.00 – 21.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

19.30 – 22.00 Večerní posezení na pódiu



Boží hod Velikonoční 1. 4. 2018

11.00 – 15.00 Dětské výtvarné dílničky – velikonoční workshopy na velkém pódiu'

13.00 – 15.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

16.00 – 19.00 Plzeňský MLS – malý lidový soubor

19.00 – 21.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

19.30 – 22.00 Večerní posezení na pódiu



Velikonoční pondělí 2. 3. 2018

11.00 – 15.00 Dětské výtvarné dílničky – velikonoční workshopy na velkém pódiu

13.00 – 15.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

16.00 - 18.30 Pohádková Velikonoční pomlázka – velikonoční show pro celou rodinu

19.00 – 21.00 Folklórní soubor Studánka Praha – animační pásmo u velikonoční břízy

19.30 – 22.00 Večerní posezení na pódiu



Zdroj: Taiko