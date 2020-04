Křesťané si dnes, na Velký pátek, připomínají ukřižování Ježíše Krista. Tento den přísného půstu je pro křesťanstvo připomenutím Kristova utrpení a smrti. Tradičně se na Velký pátek připravují obřady v kostelech na památku Kristova umučení. Kvůli zákazu shromažďování a karanténě ale letos nebudou moci věřící chodit společně do kostelů a zúčastnit se tradičních bohoslužeb.

Přejít do galerie

Velikonoční jízda v Mikulášovicích na Děčínsku v roce 2018 | Video: Deník/Jitka Vepřovská

Situace vyvolaná šířením koronaviru však může věřícím pomoci sestoupit blíže k jádru velikonočních událostí a uvědomit si to, co by bylo možné v běžném bohoslužebném provozu přehlédnout, řekl ČTK generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.