Třídy pro ukrajinské děti? Vzniknou na veleslavínském zámku. Nyní je prázdný

/FOTOGALERIE/ Zámek na Veleslavíně už několik let zeje prázdnotou. Od příštího školního roku by v něm mohly vzniknout třídy pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Potvrdil to Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu), radní pro majetek hlavního města.

Areál barokní zámku na Veleslavíně. | Foto: Deník/Pavel Kopecký

„Donedávna byl na zámku nájemce, takže se v prostorách i topilo. Připravujeme ještě sociální zařízení, které tam chybí,“ řekl Chabr. Veleslavínský zámek s historickým parkem, rozkládajícím se na třech hektarech, dříve sloužil ke zdravotnickým účelům. Naposledy byl rekonstruován v roce 1986, kdy tam sídlila plicní klinika nemocnice Motol. Posledním nájemcem byla soukromá klinika Canadian Medical Care, které v loňském roce skončila nájemní smlouva. Dříve patřil zámek pod ministerstvo práce a sociálních věcí, v současné době je kulturní památka zařazena do plánované směny majetku mezi Prahou a státem. Pražští zastupitelé nedávno schválili, že magistrát přenechá státu za zámek parcely v Nemocnici Na Homolce a Faustův dům na Karlově náměstí, který využívá Všeobecná fakultní nemocnice. PODÍVEJTE SE: Začaly úpravy Smetanova nábřeží, změní se zčásti v promenádu Podle Chabra se nyní řeší už jen detaily převodu, v tomto týdnu by měl být připraven posudek aktualizované ceny z roku 2018. Město má hotový i technický průzkum areálu. Magistrát pak nemovitost předá do užívaní radnici šesté městské části. Radnice Prahy 6 potvrdila, že se základní škola v jednopatrové barokní budově stihne připravit do následujícího školního roku, nezbytné jsou pouze investice za desítky tisíc korun. Pracovat tam bude městská firma Trade Centre Praha. Školní vybavení „Hlavní je doplnit školní vybavení, například lavice, židle nebo tabule, které obstaráme. Kapacitu školy ještě neznáme, v tuto chvíli se záměr dolaďuje a zjišťujeme možnosti,“ vysvětlil mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich. Otázkou zatím zůstává, kdo ve třídách bude učit. Podle Hannicha se hledají učitelé převážně mezi Ukrajinci. „Budeme zajišťovat kurzy češtiny, aby zde mohly učit Ukrajinky a fungovala komunikace i v češtině,“ uvedl Hannich a připomněl, že nyní pokračují kurzy češtiny pro ukrajinské děti,které jim mají usnadnit integraci. OBRAZEM: Novou sochu Krista pro nejmodernější pražský kostel vytvořil Petr Váňa Zámecký areál nabízel v roce 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do pronájmu ke zdravotnickým účelům. Nejdříve se jej snažil pronajmout, poté v aukci snižoval cenu, žádný zájemce se ale nenašel. Prodej pak zastavilo ministerstvo kultury, když zrušilo nutný souhlas s dražbou. Kromě hlavní budovy ale není areál v dobrém stavu. Podle Chabra by v budovách napravo směrem k Petřinám mohly vzniknout sklady, ostatní stavby jsou na tom ale špatně a vyžádají si větší investice. „Ty bychom realizovali po částech. Už jsme to počítali před dvěma lety, vycházelo to kolem devíti set tisíc až milion korun. Otázkou ale je, jak tyto objekty nyní zabezpečit, aby tam třeba děti o přestávkách nelezly a někam nespadly,“ poznamenal Chabr.