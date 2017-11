Vedení lidovců podpořilo v boji o Hrad Jiřího Drahoše

/ANKETA/ Celostátní výbor KDU-ČSL dnes doporučil voličům strany, aby v prezidentské volbě podpořili bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Novinářům to po jednání řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

"Je to kandidát, který vyhovuje našim požadavkům a zároveň získal asi nejvíc podpisů na svoji petici," řekl Bělobrádek. "Byl to silný mandát," odpověděl na dotaz ohledně šíře podpory celostátního výboru.

Ještě v létě, když lidovci plánovali společný volební postup s hnutím STAN, chtěli Bělobrádek a předseda Starostů Petr Gazdík vyzvat své strany, aby podpořily Drahošovu kandidaturu. Drahoš tehdy reagoval tak, že si váží podpory od KDU-ČSL a Starostů, chce ale zůstat nestranickým kandidátem. Celostátní výbor STAN pak koncem července Drahošovu kandidaturu podpořil.

Místopředseda strany Marian Jurečka letos v květnu v České televizi řekl, že nynější prezident Miloš Zeman by již neměl kandidovat. Zdůvodnil to prezidentovými činy a výroky.

Bělobrádek dnes také řekl, že seznámil výbor s výsledky dnešního odpoledního jednání u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. "My jsme jednoznačně deklarovali, že považujeme za zdržovací taktiku to, že první kolo voleb do vedení Poslanecké sněmovny není v podstatě domluveno. Ještě pořád, i když v pondělí začíná Sněmovna, nejsou vůbec dohodnuty ani výbory. A my bychom očekávali tedy vyšší výkon od hnutí ANO," prohlásil.

Zopakoval, že KDU-ČSL odchází do opozice. "Ale domníváme se, že přesto, i bez nás, je tady možné ustanovit buď většinovou, nebo menšinovou vládu hnutí ANO, ale je potřeba jednat s dalšími stranami, a to se evidentně neděje," dodal Bělobrádek.

Očekává, že hnutí ANO seznámí lidovce se svojí představou o tom, jak by mělo složení výborů vypadat, i s výsledky jednání s dalšími stranami. Ve středu ráno se chce ještě sejít krátce se zástupci ODS, TOP 09 a Starostů a jednat s nimi o situaci ve Sněmovně.