Praha - Charitativní běh tmou na podporu nevidomých uspořádá Světluška ve čtvrtek 16. dubna v pražské Stromovce. O hudební rozcvičku se postarají Tata Bojs. „U Nočního běhu pro Světlušku platí stoprocentně, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Jenom si místo olympijské pochodně rozsvítíme čelovky a symbolicky tak propojíme svět vidících a nevidomých," vysvětluje Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Dodal, že zájemci si budou moci vyzkoušet taky takzvané trasování, tedy běh se sportovcem se zrakovým postižením, nebo se nechat namasírovat od nevidomých masérů.

Velký díl na přátelské atmosféře Nočních běhů pro Světlušku má mimo setkávání vidících a nevidomých běžců různých sportovních úrovní i skutečnost, že světluščí běh organizují už několik let bez nároků na honorář dobrovolníci Jakub Hereš, David Podhola a Martin Skála.

Mezi běžce s čelovkami se zařadí i kardiochirurg Jan Pirk, fotbalisté David Lafata, Lukáš Vácha nebo třeba cvičitelka Hanka Kynychová.

Speciální elektro - akustický koncert

Letošním tahákem je koncert skupiny Tata Bojs. „Před tím, než se v květnu ukryjeme do studia kvůli nahrávání nového alba je třeba si trochu provětrat hlavu, že ano…Takže zahrát si ve Stromovce od 20 hodin náš speciální elektro - akustický koncert, a pak se ještě rozeběhnout do tmy, nám přišlo jako ideální příprava," řekl s úsměvem Milan Cais, frontman kapely Tata Bojs.

Pokud se chtějí běžci zúčastnit za zvýhodněné startovné, měli by se registrovat co nejdříve na webových stránkách. Prvních tisíc přihlášených běžců dostane ve startovním balíčku navíc totiž čelovku a až do vydání zásob také sportovní lahev z limitované edice.

V Praze se startuje ve 21 hodin, na sportovce čekají trasy dlouhé tři nebo pět kilometrů. Vloni se na Nočním běhu pro Světlušku vybralo celkem 1,3 milionu korun.