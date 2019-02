Strančice u Prahy /AKTUALIZOVÁNO/ - Ochránci přírody ve středu ve Strančicích u Prahy odchytávali zatoulaného rysa ostrovida. Vyčerpané zvíře se dostalo do průmyslového areálu. Po třech hodinách se ho podařilo uspat a odvézt.

Rys ostrovid | Foto: DENÍK/Miloš Majda

Podle Michaly Musilové z vlašimské záchranné stanice Českého svazu ochránců přírody jde o mladého jedince, podle opotřebení zubů jsou mu tři až čtyři roky. Vyrostl zřejmě v zajetí, protože se lidí příliš nebojí. Zvíře žijící ve volné přírodě by se podle Musilové do areálu vůbec nedostalo. Rys neměl na těle žádný čip, a tak nejspíš pochází z černého chovu.

"Nemůžeme však úplně vyloučit ani to, že je z volné přírody. Budeme ještě kontaktovat univerzitu. Ozval se nám i pán z Akademie věd, který dělá výzkum na rysech, takže s ním budeme spolupracovat," dodala Musilová. Kdyby se ukázalo, že zvíře pochází z volné přírody, ochránci by ho vypustili. Převezli by ho na Šumavu nebo do jiného vhodného prostředí.

Zvíře se dostalo do areálu rozvodny elektřiny, kde ho lidé objevili ráno a do příjezdu odborníků ho hlídali. Ochránci po něm za dozoru veterinářky několikrát vystřelili uspávací puškou. Teprve třetí rána zasáhla cíl, účinky se ale dlouho nedostavovaly.

"Rys byl bohužel hodně vystresovaný, takže anestetika moc nezabírala," uvedla Musilová. Střelili ho proto ještě jednou a další dávku mu už mohli podat injekcí. Po převozu na vlašimskou stanici se zvíře probralo a je v pořádku.

Rys ostrovid je ohroženým druhem, který se v Česku vyskytuje například na Šumavě či v Beskydech. "Má ale velký areál a může migrovat po celé České republice. Vyskytl se i na Vysočině nebo v Českém středohoří," podotkla Musilová. Vedle zoologických zahrad ho mají i někteří soukromí chovatelé. Pokud k tomu mají povolení, mohou se u nich zvířata i rozmnožovat.