Praha - Sněmovna možná ustaví vyšetřovací komisi k případu pražské městské karty opencard. Iniciativu podnítil příběh bývalého úředníka magistrátu Jiřího Chytila, který kauzu odkryl, měl být prý podle příslibu policie utajeným svědkem, ale nakonec byl obžalován.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

O zřízení komise by poslanci mohli hlasovat na březnové schůzi. Ve čtvrtek to řekl Stanislav Huml (ČSSD). Na možný vznik komise upozornily dnešní Lidové noviny.

Vyšetřovací komisi může komora ustavit na návrh nejméně 40 poslanců. Žádost podle Humla podepsala více než stovka zákonodárců. „Mám pocit, že komise s velkou pravděpodobností vznikne," uvedl Huml.

Chytil svůj příběh přiblížil již dřív členům sněmovního bezpečnostního výboru. „Tehdy spontánně všichni přítomní členové hlasovali pro to, že by se to mělo šetřit v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů a sněmovní komise," řekla ČTK poslankyně Jana Černochová (ODS).

Obžalobě čelí pět magistrátních úředníků a žádní tehdejší městští politici, kteří u zrodu opencard stáli. Huml uvedl, že Chytil kauzu odkryl, začal spolupracovat s policií a měl přislíbeno, že bude utajeným svědkem. Čelí ale nakonec obžalobě.

Ztráta důkazů

„Jsou tam pochybné věci od policie, je tam pochybný postup od státního zastupitelství," poznamenal Huml. Chytil prý například popisoval, jak se ztratily důkazy, nebo podivnou policejní prohlídku magistrátu.

Pod žádostí o založení komise jsou podle Černochové podpisy poslanců ČSSD, ANO, TOP 09 a Starostů, ODS i KDU-ČSL.

Sněmovní vyšetřovací komise může podle zákona vyžadovat podklady, vyslýchat svědky nebo například vyžadovat nezbytná vysvětlení. V minulosti jich vzniklo několik. Zabývaly se například smlouvou o výstavbě dálnice D47, arbitráží mezi CME a Českem, kauzou společnosti Diag Human, kauzou kolem prodeje společnosti Unipetrol či zakázkou na dodávku mýtného systému.

Mezi poslanci někdy zazníval názor, že komise stejně nikdy nic nevyšetří a případ jen zpolitizují. Huml ale tvrdí, že pokud bude komise chtít něco vyšetřit, také to vyšetří.