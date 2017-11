Ve školách chybějí kuchařky. Za pár let nebude mít dětem kdo vařit

Nízký plat a příliš tvrdá práce. Důvodů, proč se nikdo nehrne pracovat do školních jídelen, je mnoho. Situace se v metropoli navíc v posledních letech výrazně horší. „Už dva roky hledám vyučenou kuchařku.

Na nový inzerát od letošního srpna se ještě nikdo nepřihlásil,“ popsala aktuální situaci Eva Hájková, vedoucí školní jídelny Základní školy Strossmayerovo náměstí. V podobné situaci je i řada dalších pražských zařízení. „Pamatuji ještě časy, kdy jsme měli v jídelně pořadník na místo. To už je dávno pryč,“ zavzpomínala Magda Nováková, vedoucí jídelny Základní školy Bohumila Hrabala s tím, že také ona už minimálně tři roky shání vyučené kuchařky a pomocné síly. Stále marně.

V posledních letech se nedaří nové pracovníky nalákat ani na výhodné podmínky, jako je jednosměnný provoz či volné prázdniny, a navíc benefity v podobě pěti týdnů dovolené a penzijního připojištění. Pokud se už podaří zařízením někoho sehnat, většinou dlouho nevydrží. „Od letošního května jsem sháněla pracovnici. Jediná, která měla zájem, nastoupila v září a už ve zkušební době dala výpověď. Hodně práce, vadily jí výpary z kuchyně,“ popisuje Nováková.

Navíc výhled do budoucna není příliš růžový. Brzy se může stát, že ve školních jídelnách budou chybět kuchařky zcela. Průměrný věk personálu v kuchyních se totiž v metropoli pohybuje okolo 55 let. A tak řada kuchařek v dalších letech zamíří do zasloužené penze. Problémy to přineslo třeba Vyšší a střední policejní škole Ministerstva vnitra.

„V letošním roce se nám stav ještě výrazně zhoršil, protože několik zaměstnanců odchází nebo již odešlo do důchodu. Jejich místa obsadit se mi zdá v současných podmínkách takřka nemožné,“ přiblížila aktuální stav Markéta Fišerová, vedoucí tamního stravovacího oddělení.

Ne všude je situace katastrofální. Některé školy se stále drží. Relativně dobře je na tom například Školní jídelna Jindřišská. Tam je sice stabilní kolektiv už několik let, rovnováha je ale i tam velmi křehká. „Velkým problémem ale je, pokud některá onemocní. Nemám finance na zástup, řeším to odměnami,“ uvedla vedoucí zařízení Alexandra Volfová.

ŘEŠENÍ? ZVEDNUTÍ PLATŮ I ZAPOJENÍ STUDENTŮ

Situaci reflektuje i vedení města. „Tabulkové platy jsou zcela nedostačující. Je velmi složité získat a udržet kvalifikovanou kuchařku za méně než 17 tisíc korun hrubého,“ řekla radní pro školství Irena Ropková (ČSSD). Finanční stránka věci ale není tím jediným důvodem nedostatku zaměstnanců. „Určitě tomu také nepřidává stereotyp ve vnímání školních jídelen.

Často se opakují informace, že se jedná o něco ne moc kvalitního, tudíž to není vnímané jako žádané zaměstnání,“ uvedla na toto konto vedoucí odboru školství magistrátu Lenka Němcová.

Vedení metropole se snaží přispět k vylepšení situace pomocí stipendijních programů. „Už několik let máme skupiny oborů vzdělání, jejichž žáci mohou za určitých podmínek získat od města stipendium,“ vysvětlila Němcová. Pro letošní školní rok do tohoto seznamu nově patří i obor kuchař. Student na finance dosáhne ale pouze v tom případě, když vykonává odbornou praxi celý školní rok ve školní kuchyni. „Pro letošní první ročník jsme vytipovali tři kuchyně. Začínáme, takže na hodnocení nápadu je ještě brzy,“ uzavřela Němcová.