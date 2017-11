Ve 35 městech se dnes koná poradenská akce Den bez dluhů

Se zvládáním dluhů by mohla dnes lidem pomoci poradenská akce Den bez dluhů. Koná se ve 35 městech ve vybraných pobočkách úřadu práce. Odborné poradenství je zdarma. Pořadatelé do šestého ročníku vybrali místa s největší nezaměstnaností a největším počtem exekucí.

Podle mapy exekucí, kterou na jaře zveřejnily Otevřená společnost a Ekumenická akademie, má nějakou exekuci v Česku v průměru každý jedenáctý člověk nad 15 let. Průměrná jistina činí 75.712 korun. Nejzadluženějším okresem je Most, exekuci tam má pětina patnáctiletých a starších obyvatel. Nejvyšší průměrnou částku na exekuci mají Pražané, a to 116.608 korun. Nejvyšší podíl lidí s exekucí je v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejnižší na Vysočině a ve Zlínském kraji.

Dluhy a exekuce představují překážku při zaměstnávání lidí bez práce

Podle generální ředitelky úřadu práce Kateřiny Sadílkové dluhy a exekuce představují překážku při zaměstnávání lidí bez práce. Snižují totiž jejich motivaci na místo nastoupit. Zadluženost pracovníků představuje někdy komplikaci i pro zaměstnavatele, kteří musí srážky ze mzdy na splácení řešit.

Dlouhá nezaměstnanost zvyšuje riziko zadlužení. Lidé bez příjmů si začínají půjčovat, mnozí spadnou do dluhové pasti. Exekuce mělo na konci října 148.310 klientů úřadu práce - nejen nezaměstnaných, ale i příjemců dávek. Kvůli dluhům podle zástupců neziskových organizací řada lidí raději pracuje načerno. Z oficiálního výdělku by jim totiž při splácení závazků zbylo jen minimum.

Průzkum agentury Kantar TNS pro společnost KRUK ukázal, že si v posledním roce na splácení dluhů další úvěr vzalo 16 procent lidí. Průměrně si půjčili 65 procent měsíčního rozpočtu domácnosti. Podle českých zástupců mezinárodní sítě Social Watch by dluhy mohly pro Česko představovat v budoucnu vážný problém. Ve své výroční zprávě za loňský rok organizace uvedla, že se tématu nevěnuje dostatečná pozornost a rostoucí počet lidí s exekucemi se podceňuje. Několik exekucí naráz má v Česku kolem 600.000 osob.

Podrobnější informace o dnešní akci jsou na webu www.nasedluhy.cz či na bezplatné lince 800 800 123.