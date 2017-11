Vaření bez lepku či vajec. Školní jídelny nabízejí dietní stravování

Nabídka dietní stravy pro školáky se v metropoli rozšiřuje. V Praze 12 vznikla pilotní síť základních a mateřských škol, které speciální režim nabízejí. Alergie na lepek, ořechy, vejce či například laktózu. Intolerance na různé druhy potravin a látek v nich obsažených se týká řady Pražanů. V případě žáků a studentů se školní jídelny snaží stále častěji vyjít vstříc a nabídnout speciální režim.

Už od roku 2015 tak dietní jídla vaří například v jídelně Základní školy Plamínkové v Praze 4. „Dietní stravování poskytujeme v současné době 11 dětem,“ popsala vedoucí školní jídelny Iveta Mecerodová. Každý žák musí doložit lékařskou zprávu, jídelníček se mu pak sestaví ve spolupráci s nutriční terapeutkou. „Poskytujeme bezlepkovou dietu, antihistaminovou dietu, bezlaktózovou dietu, bezvaječnou dietu. Plus dietu pro alergie na sóju, ořechy či ryby,“ vyjmenovala Mecerodová.

Možnosti dietního stravování se navíc budou rozšiřovat, v řádu měsíců by tato služba měla přibýt v deseti středních školách a zařízení zřizovaných hlavním městem. „V současné době jsme na dobré cestě například v Domově mládeže v Pra-ze 8, VOŠ a SZŠ Praha 4, na Gymnáziu ve Voděradské ulici, Gymnáziu ve Špitálské ulici či na VOŠES a SPŠ Podskalská,“ popsala aktuální stav ředitelka odboru školství magistrátu Lenka Němcová.

20 tisíc ročně navíc pro školu s dietáři

Magistrát se snaží školy motivovat mimo jiné finanční podporou ve výši 20 tisíc korun za školní rok za předpokladu, že mají alespoň jednoho žáka, který dietní stravu potřebuje. „Školy z toho můžou hradit náklady na nutričního terapeuta a nezbytné vybavení. Především se ale počítá s odměnou minimálně 1000 korun za měsíc pro kuchařku, která je za dietní stravování zodpovědná,“ vysvětlila magistrátní radní pro školství Irena Ropková (ČSSD).

Kromě toho vedení metropole pořádá semináře, pracovní setkání či soutěže. „Naše metodička navštěvuje školní jídelny s nutriční terapeutkou a na místě řeší konkrétní otázky ohledně dietního stravování,“ vysvětlila Němcová.

Například v Praze 12 postupně vzniká pilotní síť jídelen se speciální nabídkou. „Některé diety kladou větší nárok na výběr surovin a postupy přípravy a školní stravování je tak těžší zajistit,“ přiblížil situaci radní pro školství Prahy 12 Ivan Jurka (Piráti). Právě pro tyto případy tak vybraná zařízení připravují speciální stravu. Jedná se o pět jídelen, a to MŠ Podsaďáček, MŠ Tyršovka, ZŠ prof. Švejcara, ZŠ Zárubova a ZŠ T. G. Masaryka.

Rodiče platí stejnou částku jako u ostatních žáků, ale po dohodě se školou poskytují jídelně některé dietní potraviny. Jinou možností je i tzv. individuální dietní stravování. „To v praxi znamená, že rodiče na doporučení praktického lékaře svým dětem obědy či svačiny dodají hotové přímo do jídelny,“ přiblížil postup Jurka. Na kuchařkách pak už je pouze ohřev připraveného jídla.

V Praze 15 zjišťují zájem rodičů

Další jídelny se speciální nabídkou by v budoucnu mohly fungovat například v Praze 15. „Momentálně zjišťujeme mezi rodiči, jaký by byl zájem,“ popsala zástupkyně starosty pro školství Jitka Kolářová (ANO 2011). Zdali služba vznikne a v jakém rozsahu, tak ukážou až další měsíce. Městská část prozatím vytipovala dvě zařízení, která by nabídku mohla poskytnout. Jedná se o ZŠ Křimickou a MŠ Horolozecká. „Všechny naše jídelny se ale snaží nabídku vylepšovat a vycházet vstříc individuálním potřebám dětí,“ uzavřela Kolářová.