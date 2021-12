„Touto výstavou bychom rádi vyhověli těm návštěvníkům, kteří na naše výstavy chodí obdivovat různá stará řemesla nebo ukázky toho, jak si dříve bez mechanizace a počítačů lidé připravovali pro nás skoro až exotické pokrmy a zhotovovali nástroje, o nichž mladší generace někdy ani netuší, k čemu vůbec mohly sloužit,“ svěřují se organizátoři.

Živá zvířata a deskový betlém zvou k návštěvě Kostela Panny Marie Vítězné

Návštěvníci tak kromě rukodělných betlémů mohou vidět ukázky pečení, drátenictví, krejčovství, vyšívání či řezbářství.

Výstavu, která je potrvá do 3. ledna, organizuje Bonsai servis Praha. Navazuje na tradiční vánoční expozice, které od roku 1980 provozoval Bonsai Klub Praha.

Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin, 24. prosince a 31. prosince pak od 9 do 14 hodin a 25. prosince a 1. ledna od 13 do 18 hodin.