Je to skoro povánoční klasika: skončí svátky a krátce na to se v pražských ulicích začnou povalovat smrky či jedličky, na nichž mnohdy zůstávají patrné zbytky vánoční výzdoby. Zůstávají tu i několik týdnů. Správně přitom tyto stromky patří buď vedle kontejnerů na směsný odpad nebo k barevným popelnicím.

„V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. To se týká například pražských sídlišť,“ popsal Radim Mana, mluvčí Pražských služeb, které očekávají, že během ledna a února svezou přes tři sta tisíc vánočních jehličnanů.

Jiný postup platí v případě umístění směsných odpadních nádob ve vnitroblocích, v klecích nebo pro majitele rodinných domků. Takové popelnice se považují za neveřejné, nic na tom nemění ani její pravidelné přistavování na ulici před dům. „Správné místo pro vysloužilý stromek je v těchto případech separační stanoviště s barevnými kontejnery,“ doplnil Mana a dodal, že i obyvatelé činžovních domů, kteří mají popelnice na směsný i třídění odpad ve vnitrobloku, mají správně odnést stromek na nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu.

V této souvislosti pak společnost Pražské služby upozorňuje ještě na jednu častou chybu, kdy se lidé často snaží stromek umístit přímo do popelnice. Zaplní tak však téměř celou nádobu a do dalšího svozu prakticky znemožní její užívání.

Živé vysloužilé stromečky mají obyvatelé města odkládat ke kontejnerům maximálně den před vysypáváním popelnic. Jejich rozpis uvádí každá městská část samostatně. Stromečky umělé pak patří výhradně do sběrného dvora.

Do zoo jen neprodané stromky

Pražské služby nedoporučují odnášet stromky do lesa, protože zapomenuté ozdoby a dekorace představují hrozbu pro divokou zvěř. Ze stejného důvodu nelze použít stromky z domácností ani pro zvířata v Zoo Praha. Ta ale o svou nadílku nepřijdou. „Naše zvířata dostanou neprodané a chemicky neošetřené stromky od prodejců. Použité nelze upotřebit z bezpečnostních důvodů,“ vysvětluje mluvčí pražské zoo Dana Alena Maděrová.

Na stromcích si zvířata budou pochutnávat až do pátku. Radost udělají především slonům. Na nadílku se do zoo může přijít podívat i veřejnost. Komentovaná setkání probíhají od 10 do 15 hodin.

Po silvestru uklidí sto lidí

Vedle vánočních stromků ulice často zaneřádí i bujaré silvestrovské oslavy. Na jejich úklid letos Technická správa komunikací (TSK) vyčlenila sto lidí a třicet strojů. Práce začnou už pár hodin po půlnoci. „Pokud to bude technicky možné, začnou stroje uklízet na Václavském náměstí, Hradčanském náměstí a na dalších klíčových místech ve tři hodiny ráno," potvrdila mluvčí TSK Barbora Lišková.

V centru Prahy se podle jejího sdělení rozmístí jedenáct kontejnerů: pět na Václavském náměstí, dva na Staroměstském náměstí a po jednom na Křižovnickém náměstí, v Havelské a Mostecké ulici a na Malostranském náměstí.

Pokud nezačne sněžit, skončí hrubý úklid nejpozději v 10 hodin dopoledne a všechny komunikace budou dočištěny maximálně do dvou hodin odpoledne. Pokud by nasněžilo, může se úklid protáhnout až o dva dny.