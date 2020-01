Pražské Vánoční trhy organizovala společnost Taiko. „Jsme rádi, že trhy proběhly bez problémů, podle mých informací dopadly pozitivně také všechny kontroly. V organizaci nenastaly žádné komplikace, a navíc máme pozitivní ohlasy, jak ze zahraničí, tak od českých návštěvníků, což nás velmi těší, a s pokorou je přijímáme jako závazek do dalšího roku,“ říká šéf firmy Libor Votruba.

Tématem letošních Vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí byly andělské Vánoce. Centrem dění se stalo Staroměstské náměstí s dvaadvacetimetrovým smrkem ze Semil a pódiem, na němž se vystřídalo téměř čtyři a půl tisíce účinkujících. Pozitivní ohlas dostala také gastronomická nabídka na trzích. Tradičně největší zájem byl o svařené víno a české klobásy. Kromě stromu si návštěvníci oblíbili také Popelčin střevíček, který fungoval jako fotokoutek v centrální části trhů.

Strom zmizí ve čtvrtek

Vánoční trhy v centru české metropole získaly během organizace společností Taiko již téměř dvě desítky ocenění ze zahraničí. Letos se k nim přidal prestižní britský list The Times, který je zařadil mezi pět nejkrásnějších v Evropě. Média z celého světa se shodují, že pražské trhy jsou jednou z nejkrásnějších světových adventních destinací, upozorňují na originální výzdobu stromu a zvou na jeho rozsvěcení.

Chválí také širokou nabídku originálních vánočních dárků a vyzdvihují gastronomii. Opakovaně ocenil letos trhy také cestovatelský portál americké televizní stanice CNN Travel a mezi nejlepší je zařadil také web European Best Destinations. V minulosti získaly trhy vysoké hodnocení od renomovaných britských listů The Telegraph, největšího irského deníku The Independent, cestovatelského serveru Travel Europe, serveru Skyscanner a dalších.

Vánoční strom odinstalují organizátoři ve čtvrtek 9. ledna v 8 hodin ráno. Zatímco na jeho větvích si tradičně pochutnají zvířata z pražské zoologické zahrady, dřevo využijí do posledního kousku brněnští truhláři, kteří z něj již podruhé vyrobí originální stoly. Nejméně polovinu výtěžku z jejich prodeje navíc věnuje truhlářská dílna na výsadbu nových vzrostlých stromů.