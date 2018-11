Vánoční trhy v metropoli se nechaly inspirovat pohádkou o Popelce

Adventní tržiště na Staroměstském náměstí začne fungovat už pozítří. Letošní dekorace vycházejí nejvíce z příběhu o Popelce, strom slavnostně rozsvítí Pavel Trávníček.

Motivy z tradiční pohádky od Boženy Němcové se objeví jak na vánočním stromě, kde návštěvníci spatří lískové oříšky a holoubky, tak i na štítech prodejních stánků a také ve fotokoutku. V něm si mohou pořídit snímek s Popelčiným střevíčkem. „Práce na střevíčku, do kterého si každý může dát nohu a vyfotit se s ním, nebyla jednoduchá. Je to čistě řezbářská práce,“ upozornil Jakub Olbert, ředitel společnosti SOS Dekorace, která dodala výzdobu.

Žárovky rozsvítí princ z pohádky

Náměstí bude dominovat desetimetrový smrk, který dekoratéři v těchto dnech zdobí. Kromě zmíněných ozdob na něm nebudou chybět zvonky, rolničky ani vánoční koule a rozzáří jej 4,5 kilometru světelných řetězů.

Návštěvníci trhů uvidí strom poprvé v plné parádě v sobotu v 16.30. Slavnostního rozsvícení se ujme za doprovodu písně Karla Svobody z pohádky Tři oříšky pro Popelku představitel prince Pavel Trávníček. Po nějaké době žárovky opět zhasnou, protože během soboty se smrk rozzáří celkem šestkrát. V půl šesté to bude na melodii Johna Williamse Somewhere in my memory. Oba motivy se po hodině vystřídají. Opakované rozsvěcení bylo zavedeno už v roce 2015, jako jedno z bezpečnostních opatření po teroristickém útoku ve Francii.

Odstrojený vánoční strom míří každý rok v lednu do trojské zoo, kde si na něm nejvíce pochutnávají sloni a zubři. Letos projevila zájem o kmen firma, která z něj chce vyrobit nábytek s příběhem. O tomto využití se zatím jedná.

Velkou letošní novinkou je nahrazení jednorázového plastového a papírového nádobí kompostovatelnou alternativou v bio kvalitě. Na tržišti a v jeho bezprostředním okolí budou umístěny speciální koše, které umí odpad lisovat. Zároveň zvládnou monitorovat míru naplnění a včas přes internet upozornit obsluhu, že potřebují vysypat. Odpadky se pak roztřídí na nádobí a zbytky potravin, obojí se využije při kompostování a v bioplynových stanicích.

Provoz končí na Tři krále

Trhy na náměstí Staroměstském, Václavském a Republiky potrvají do 6. ledna. Na každý den je připraven doprovodný program. Stánky mají otevřeno od 10 do 22 hodin. Kromě občerstvení v nich mohou návštěvníci zakoupit tradiční řemeslné výrobky.

„Trhy na Staroměstském náměstí se v posledních letech umisťují v první desítce nejkrásnějších trhů světa,“ připomněl předseda představenstva pořadatelské firmy Libor Votruba.