Smrk ztepilý s odhadovanou výškou čtyřiadvacet metrů věnuje organizátorovi trhů - společnosti Taiko majitelka zahrady, ve které vyrostl. Jehličnan si již prohlédli dendrologové, kteří podle prvních odhadů potvrdili, že je zdravý.

„Je to krásný smrk, který rostl do výšky v zahradě bez omezení, takže má krásné větve a je a rovnoměrný. Majitelka se však obává jeho výšky v případě silného větru, protože kolem něj je zástavba domů. Právě proto se rozhodla ho nechat pokácet a věnovat návštěvníkům vánočních trhů v Praze,“ upřesňuje Petr Hozák, provozní ředitel společnosti Taiko.

Do soutěže Hledá se strom přišlo letos nejvíc tipů za devět let, celkem dvaačtyřicet. Jen jeden ale splnil všechny podmínky. „Praha bude mít krásný strom, který vyrostl v Podkrkonoší - u nás v Semilech, městě s jelenem ve znaku ležícím na soutoku řeky Jizery s Oleškou v hlubokém údolí pod bájnou horou Kozákov. Věřím, že tento nádherný smrk přenese atmosféru naší jedinečné přírody do centra Prahy a probudí v srdci naší země tu pravou vánoční náladu,“ říká Lena Mlejnková, starostka města Semily.