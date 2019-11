Šestapadesátiletý smrk ztepilý vyrostl na soukromém pozemku jen pár kroků od centra města. Z původních 25 metrů ho tým zkušených dřevorubců pod vedením mistra republiky Jiřího Vorlíčka zkrátil na potřebných 22 metrů a také před naložením upravil kmen. Po celou dobu jistil strom jeřáb.

Začátek adventu v Praze

Vánoční smrk se poprvé rozsvítí v sobotu 30. listopadu v 16:30.

Z Libereckého kraje putuje v posledních letech na Staroměstské náměstí už třetí strom. V roce 2015 to byl smrk z České Lípy, loni z Rynoltic na Liberecku a letos vyrostl vánoční strom na soukromé zahradě v Semilech.

S nápadem věnovat ho pro vánoční oslavy přišly děti majitelky Soni Jarolímkové Římkové. „O kácení jsem kvůli jeho výšce už nějakou dobu uvažovala, nechtěla jsem, aby někoho ohrozil. Při vichřicích padají i solitéry,“ řekla ČTK majitelka. I když se jí zdálo, že strom prosychá, dendrologové potvrdili, že je ve výborné kondici.

Na kácení stromu pro Prahu dorazily stovky lidí. „Jsem ze sousední Chuchelny, tohle jsem si nemohl nechat ujít. Líbí se mi americký tahač, na kterém strom pojede,“ popsal dvaačtyřicetiletý Jiří. Zapojili se i žáci ze Základní školy Ivana Olbrachta. Sledovat kácení mezi zástavbou bylo pro místní nevšedním nedělním zážitkem.

Organizátor vánočních trhů zdvojnásobil odměnu

Odměnu deset tisíc korun, která je s vánočním stromem spojená, se rozhodla Jarolímová Římková věnovat bývalé kolegyni a její pětileté dcerce. „Lucinka je opakovaně a dlouhodobě hospitalizovaná na hematoonkologickém oddělení dětské kliniky v Motole, v současné době leží na transplantační jednotce,“ doplnila. Společnost Taiko, která vánoční trhy v Praze organizuje už pošestnácté, se rozhodla částku zdvojnásobit, a nemocné děvčátko tak dostane dvacet tisíc.

Smrk ze Semil je navíc už v těchto chvílích součástí charitativního projektu Hitrádia City Rozsviťte s námi Prahu. Každý zájemce může poslat dárcovskou DMS a symbolicky si rozsvítit vlastní žárovku na webových stránkách rozsvittesnamiprahu.cz. Výtěžek pomůže dětem, které prodělaly hematoonkologické onemocnění a dětem, jejichž onemocnění neumožňuje účast na běžných ozdravných pobytech.

Dřevo využijí brněnští truhláři

K pokácení a opracování smrku použil dřevorubec Vorlíček pět pil. Pokácený strom vážil podle jeřábníka bezmála devět tun, po opracování pro přepravu se jeho hmotnost sníží zhruba na pět tun. Strom po vánočních trzích neskončí v kamnech. Zatímco na větvích si tradičně pochutnají zvířata z pražské zoologické zahrady, dřevo využijí do posledního kusu brněnští truhláři, kteří z něj již podruhé vyrobí stoly, řekla za organizátory trhů Hana Tietze. Nejméně polovinu výtěžku z prodeje věnuje truhlářská dílna na výsadbu nových stromů.

Na strom bylo nainstalováno čidlo, díky kterému mohou lidé sledovat cestu stromu ze Semil přes jednodenní přestávku v Milovicích až do Prahy. Technologie zjistí teplotu, tlak i vlhkost. Díky tomu také mohou zájemci putování smrku sledovat v přenosu televize Mall.Tv. Strom pro Prahu po čtrnácté hodině vyjel ze Semil, do Milovic by měl dorazit kolem devatenácté.

Délka nákladní soupravy dosáhla devětadvaceti metrů a šířky pět a půl metru. „Do Turnova je dost kopcovitá krajina, souprava musí zvládnout strmé stoupání i klesání včetně ostrých serpentin,“ popsal zástupce přepravní společnosti Martin Švestka.