Vánoční strom pro Prahu vyrostl v Rynolticích nedaleko Liberce

Strojní inženýři technologové, normovači Strojírenský technolog. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 36000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Vrážská č.p. 143, Radotín,, 153 00 Praha 512, kontakt: Salačová Eva DiS., tel.: 725980356, e-mail: eva.salacova@manag.com, , Náplň práce: vytváření postupů a technologické dokumentace, spolupráce na tvorbě konstrukční a výrobní dokumentace, tvorba návodek pro speciální procesy, zpracování postupů a technologie pro výrobu nových prototypů, definice materiálových požadavků pro výrobu, stanovení technických podmínek pro výrobu, posuzování poptávek, studium technických podkladů k poptávkám a tvorba cenových kalkulací, neustálá revize a optimalizace výrobních postupů, aplikace nových moderních procesů do výroby, každodenní komunikace s týmy konstrukce a výroby., , Požadujeme: SŠ/ VŠ strojní, praxe na pozici technologa, orientace ve strojírenské výkresové dokumentaci, znalost materiálů (kovy) a znalost norem, znalost modulů TPV v běžných ERP systémech (Helios, Altec, TPV2000…) a SAP výhodou, MS Office - uživatelská úroveň, cizí jazyk (AJ/ NJ/ RJ) - výhodou, zkušenost s vedením lidí vítána., , V případě, že Vás nabídka zaměstnání zaujala, zašlete prosím Váš profesní životopis na E-mail: eva.salacova@manag.com a do předmětu zprávy uveďte Strojírenský technolog - JANKA ENGINEERING s.r.o., zaměstnanecké benefity - pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění, přátelský kolektiv, nástup možný ihned, místo výkonu práce Praha Radotín. Pracoviště: Janka engineering s.r.o., Vrážská, č.p. 143, 153 00 Praha 512. Informace: Eva Salačová, +420 725 980 356.

Ruční baliči. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 13500 kč. Volných pracovních míst: 8. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na mytaboo@seznam.cz nebo telefonicky na tel.: 778 008 433., , Pracovní flexibilita., Návštěvní hodiny: úterý od 10 do 13 hodin.. Pracoviště: My taboo s.r.o. - 001 do čertous, Do Čertous, č.p. 2760, 193 00 Praha 913. Informace: Ishtvan Syuch, +420 774 880 008.