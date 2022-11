Zřejmě nejsledovanější součástí výzdoby je tradičně vánoční strom na Staroměstském náměstí. Ten na místo dorazil v noci z pondělí na úterý. Do pátku budou zaměstnanci Technologií hlavního města Prahy (THMP) přes dvacet metrů vysoký strom zdobit. Na jeho slavnostní rozsvícení pak dojde v sobotu odpoledne.

Podívejte se: Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil vánoční strom

„I přes složitou situaci v rámci energetického trhu chceme, aby byl symbol Vánoc na Staroměstském náměstí zachován. Jsme zastánci udržitelnosti, a proto jsme i letos vybrali strom, který by musel být jinak pokácen. Nevybíráme tak nejhezčí zdravý strom v lese,“ uvedl pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr (TOP 09).

Strom rozzáří úsporné LED technologie, a to každý den od 16 hodin do půlnoci.

Zdroj: Technologie hl. m. Prahy

Se svým vlastním stromem pak počítá prakticky každá městská část. Třeba Praha 1 jich rozsvítí postupně dokonce hned několik. O první adventní neděli 27. listopadu začne v 17 hodin zářit strom na Petrském náměstí a v 18 hodin na Kozím plácku. V následujících dnech se pak rozzáří strom na Václavském náměstí i dalších místech. Celkem Jednička takto umístí šest stromů.

Úsporná světla

Některé městské části se ale rozhodly šetřit. „Máme tradičně úspornou výzdobu co do rozsahu, to jest vánoční strom před úřadem, vyzdobení Nuselské radnice a několika ulic. Vše v úsporném LED provedení. Letos se kvůli úspoře bude svítit kratší dobu,“ uvedl mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas s tím, že v rozpočtu na vánoční výzdobu vyčlenili 700 tisíc korun.

Na Praze 3 bude výzdoba o něco chudší než v loňském roce. „Tradičně budou ozdobené čtyři vánoční stromy na Žižkově a na Vinohradech, dvě budovy úřadu, hlavní ulice a také náměstí Jiřího z Poděbrad, kde budou adventní trhy – celkem jsme rozpočtově přibližně na tři čtvrtě milionu. Technologicky půjde kompletně o LED osvětlení kvůli šetření energií,“ sdělil za radnici městské části Prahy 3 Pavel Trojan.

První vánoční trhy: Na náměstí Míru si už návštěvníci užívají sváteční atmosféru

Téměř 1,7 milionu korun použije na Vánoce Praha 6. „Vánoční výzdobu realizujeme na základě rámcové smlouvy, která zahrnuje montáž světelné vánoční výzdoby a její následnou demontáž a uskladnění po skončení Vánoc. Součástí jsou i průběžné revize a případné opravy vánočního osvětlení, stejně jako pronájem některých dekorativních prvků,“ uvedl Jiří Hannich s tím, že cena za službu je od roku 2020 prakticky stejná.

Šestku bude zdobit 323 světelných dekorů na sloupy veřejného osvětlení, 61 kusů ozdobných světelných závěsů mezi stožáry a světelné řetězy na 61 stromech.

Hotovo bude na advent

Kromě stromků bude LED osvětlení umístěné i na stožárech veřejného osvětlení. Instalace probíhá na žádost jednotlivých městských částí. Ty ji plánují v obdobném rozsahu jako v minulém roce. „S instalací dekorů jsme začali zkraje listopadu. Zatím jsou připravené třeba v Čakovicích poblíž kostela svatého Remigia nebo na Praze 6 v ulici Dejvická. Postupně pokračujeme i v dalších městských částech tak, aby se během prvního adventního víkendu mohly rozsvítit a přinést do Prahy tu pravou vánoční atmosféru,“ dodal předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.