Za světelnou výzdobu ulic a náměstí utratí pražské radnice s magistrátem dohromady víc než 11 milionů korun. K instalaci dekorací se odhodlala tentokrát i Praha 9, která výzdobu loni nepořizovala.

Vánoční výzdoba v ulicích Prahy | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Světelná výzdoba metropole bude letos rozsáhlejší než v předchozích letech. Například magistrát do ní hodlá investovat dvojnásobek toho, co loni – celkem čtyři miliony korun. Na Staroměstské náměstí a do ulice Na Příkopě umístí speciální světélka, která budou reagovat na okolní ruchy. Kromě toho zajistí výzdobu dalších frekventovaných ulic v centru, nábřeží i Evropské třídy.