Svařák, halušky, pečené brambory, buřty na pivě. Nic z toho nechybí na trzích v horní části Václavského náměstí. Fungují jako „kulturní akce“ v rámci 12. ročníku Václavských Vánoc, a proto se na ně podle organizátorů nevztahuje vládní zákaz vánočních trhů. Postup městské části Praha 1 je nicméně veřejností vnímaný jako kontroverzní.

Trhy v Praze. | Foto: Deník/Radek Cihla

„Všichni máme roušky, jsme očkování. Kontroly na nás chodí, my ale všechno splňujeme, jinak bychom tu nebyli. Leda by si vláda na nás musela vymyslet zase něco nového. Vzít lidem radost před Vánocemi a sebrat jim vánoční trhy je moc smutné. My jsme na vzduchu. Obchodní centra a akce nikdo neřeší,“ řekla Pražskému deníku prodavačka halušek, kterou doplnila kolegyně u stánku s ručními výrobky z chráněné dílny. „Všechno zboží ušily ženy s rakovinou prsu. Jsme nezisková organizace a jsme rádi, že tu můžeme prodávat. Zákazu se nebojím. Tyhle chňapky jsem ušila sama,“ pochlubila se.