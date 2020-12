Podle oslovených obchodníků se do výběru dárků promítla nejistota lidí ohledně dalšího vývoje pandemie. „Lidé nevědí, kolik času ještě doma stráví, zda a jak se zpřísní vládní opatření, proto si budují zázemí,“ řekla Pražskému deníku Pavla Hobíková, tisková mluvčí Mall.cz.

Z domova se podle ní stala kancelář, škola i tělocvična. „Například před Vánoci o 1000 procent vyskočily prodeje běžeckých pásů, což souvisí s uzavřením fitness center. A dokonce o 2000 procent vzrostla celá kategorie fitness pomůcek, jako jsou trenažéry nebo činky,“ dodala Hobíková.

Vlivem pandemie najde pod stromečkem mnoho Pražanů i ryze praktické dárky. „Meziročně v řádech tisíců procent rostou prodeje oxymetrů, osminásobně více se prodává sterilizátorů a zpětinásobily se i prodeje bezdotykových teploměrů,“ popsal Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz.

Nové trendy

Letošní rok výrazně proměnil i nákupní zvyklosti. A projevuje se to i v kamenných obchodech. „V současné době je trendem, že zákazníci chodí nakupovat méně často, ale za více peněz. Přičítáme to tomu, že lidé nakupují i pro další členy rodiny,“ vysvětluje Renata Maierl z nákupního řetězce Kaufland.

Dalším trendem, kterého si prodejci všímají, je, že lidé letos začali vánoční dárky řešit dříve než v minulých letech.

„Velkou změnou je rozložení vánočních nákupů. Hlavní špičku jsme loni zaznamenali až ve druhé polovině druhého prosincového týdne, zatímco letos se vlna vánočních objednávek zvedla už od začátku prosince,“ potvrzuje Petr Bena.

A dodává, že co se trendů týče lidé jsou stále citlivější na to, aby jim samotné doručování dárků nezasahovalo do jejich časové svobody.

S tím souhlasí i Pavla Hobíková. „Vnímáme, že si zákazníci čím dál častěji nechávají zásilky posílat na výdejní místa. Například v loňském roce jim dávalo přednost 58 procent zákazníků. Kvůli šíření koronaviru se tento poměr výrazně změnil a nyní je to více než 80 procent.“

Poštu posílili brigádníci

Podle všech oslovených obchodníků navíc dali šanci online nákupům dárků i lidé, kteří ještě na začátku roku o tomto způsobu nakupování nechtěli ani slyšet.

„Kvůli zavřeným obchodům jim často nezbylo nic jiného, než si nás vyzkoušet. Z této zkoušky se stal postupně zvyk a lidé se k nám nyní vracejí častěji. A dokonce k tradičním vánočním dárkům často do nákupního košíku přihazují i zboží denní spotřeby, tedy věci, které dříve nakupovali cestou z práce v supermarketu,“ doplňuje Hobíková.

Na nový trend online nákupů musela zareagovat i Česká pošta, která přijala brigádníky. V letošním roce zaznamenala v souvislosti s omezením prodeje v kamenných obchodech z důvodu šíření koronaviru rekordní počet přepravovaných zásilek.

„Pro představu - letošní Black Friday a následná víkendová podání velkých e-shopů přinesly rekordní číslo, v jeden moment bylo v přepravní síti České pošty celkem 1 082 657 balíků. A následující víkend bylo v jeden moment v přepravní síti dokonce 1 128 805 balíků. Loňský rekord atakoval hranici 500 tisíc balíkových zásilek,“ prozradil Ivo Vysoudil z České pošty.

Koronavirus tedy zcela změnil nákupní chování Pražanů. Jedno ale zůstalo stejné. I navzdory tomu, že mnoho lidí v důsledku pandemie ztratilo práci, podle obchodníků se to na vánočních dárcích neprojeví.

„Průměrná hodnota objednávek je v jednotkách tisíců korun, meziročně vzrostla o patnáct procent. Dokonce i tržby celkově oproti loňskému roku rostou o čtrnáct procent, nezdá se tedy, že by zákazníci na vánočních dárcích šetřili,“ uzavírá Tomáš Pilský, obchodní ředitel internetového obchodu CZC.cz.

Zdroj: Deník