KRÁTCE: Vandalové ničí vybavení v parcích

Lesy hlavního města v posledních měsících registrují řadu případů vandalismu. Ve Stromovce se výtržníci zaměřili na odpadkové koše, ozdobné prvky na zábradlí, mobilní toalety a na jednu lípu ze stromořadí.

Vandalové v parku. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Attila Racek

Výjimkou tu také není rozdělávání ohňů mimo pikniková místa. U křižovatky ulic Ovenecká a Nad Královskou oborou někdo založil oheň z vánočních stromků odložených na dočasné skládce Pražských služeb.

Ulice Prvního pluku se uzavřeV souvislosti s opravami Negrelliho viaduktu bude uzavřena komunikace Prvního pluku v Praze 8. Ulice bude neprůjezdná mezi vjezdem do areálu ANF Florenc a křižovatkou s ulicí Křižíkova, a to od 15. do 18. února. Úsek se tak uzavře v době školních jarních prázdnin.