Některé historické mýty kolem posledních dnů a týdnů války přetrvávají. Diskuse o "ikonických" událostech mnohdy přebíjí povědomí o řadě dalších důležitých a zajímavých činů. Na povstalecké akce v závěru války, které se udály mimo Prahu, se trochu zapomíná. V rozhovoru k 75. výročí konce druhé světové války to ČTK řekl historik Ondřej Kolář ze Slezského zemského muzea.

Rekonstrukce bojů o Český rozhlas u příležitosti 60. výročí Pražského povstání se konala 7. května v dešti za přihlížení zhruba 8000 lidí. Ti zaplnili Vinohradskou třídu u budovy rádia i přilehlé ulice. Samotnou bitku doplnily dobové vozy, tramvaje i půvo | Foto: ČTK

"Je nesmyslné trvat dnes na mýtu, jak se Praha osvobodila sama. Nechci snižovat význam Pražského povstání, ale patrně by vůbec neproběhlo, nebo by bylo záhy potlačeno, kdyby nebylo operací jak Rudé armády, tak Američanů," řekl Kolář. "Jednotky generála (Rudolfa) Toussainta se povstalcům pochopitelně vzdaly, opět nesnižuji zásluhy povstaleckého vedení, ale ke kapitulaci nedošlo proto, že by Němci nebyli schopni povstání potlačit, ale právě kvůli blízkosti rudoarmějců," poznamenal historik.