Nejpokročilejší je z trojice rekultivací ta na Václavském náměstí, kde se už začalo pracovat loni. Nová dlažba je dnes položená na zhruba třetině spodní části náměstí a podle Hlaváčka se letos stihne modernizace celého prostoru až po ulice Vodičkovu a Jindřišskou. „Nedávná dohoda rovněž stanovila, že bude část stromořadí na pravé straně oproti původnímu plánu zachována a stromy budou měněny postupně,“ sdělil náměstek a profesí architekt, který považuje celkovou proměnu „srdce“ metropole v přívětivější místo za nezbytnou.

„Významným způsobem upadl nejen povrch náměstí s letitými vozovkami a parkovacími místy, ale také obsahy zdejších domů a paláců. Když jsem byl malý chlapec, tak když si chtěl někdo koupit košili nebo kalhoty, první volbou bylo Václavské náměstí. Žádný Chodov nebo Černý most,“ komentoval Hlaváček genezi významu Václavského náměstí.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN) pak vidí klíč k oživení lokality mimo hlavní prostranství. „Potřebujeme obnovit život v pasážích, protože k nejsilnější komunikaci docházelo tradičně právě tam,“ upozornil Hejma. Práce na „Václaváku“ postupují podle magistrátu v souladu s vítězným návrhem ateliéru CMA, vzešlého z urbanistické soutěže v roce 2005.

Radní na svém posledním jednání v minulém roce odsouhlasili novou podobu Mariánského náměstí od architektonického studia Xtopix. Studie, na níž spolupracoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha), počítá i s úpravou okolních ulic a náměstí Franze Kafky. Návrh, který byl občanům představen loni v září, vychází částečně z jejich požadavků, aby se malé náměstí v jádru Prahy stalo místem odpočinku i zónou pro pořádání kulturních akcí. Práce by tam měly podle Hlaváčka začít do konce příštího roku a odhadované náklady revitalizace samotného náměstí se odhadují na asi 90 milionů korun.

„Sherwood“ jako vstupní brána do Prahy? Ostuda!

Nejdále k realizaci mají zatím kýžené úpravy vedoucí ke zvelebení předprostoru hlavního vlakového nádraží. Vrchlického sady nebo takzvaný „Sherwood“ patří mezi nejproblematičtější místa ve městě, mimo jiné z důvodů velké koncentrace drogově závislých i drobné kriminality. Zároveň je v této oblasti podle města velmi žádoucí vznik tramvajového spojení mezi Vinohradskou třídou a Senovážným náměstím, a to i kvůli potřebě odlehčit nejpřetíženějším tramvajovým křižovatkám na Karlově náměstí a Lazarské.

Praha z uvedených důvodů zadala na prostor „Sherwoodu“ soutěžní dialog po vzoru Karlova náměstí. Petr Hlaváček chce mít díky tomu do konce tohoto volebního období (2022) jasnou představu, jak má důležitý veřejný prostor v budoucnu vypadat.

„Od chvíle, kdy jsem na radnici první městské části, jsem věrný dlouhodobé strategii rozdělit centrum do jistých mikrosegmentů a těm se snažit vracet původní historickou podobu a kolorit. V případě takzvaného Sherwoodu to vnímám tak, že na jeho proměnu je nejvyšší čas, protože podoba této vstupní brány do Prahy je pro město trochu ostuda,“ dodal starosta Hejma.