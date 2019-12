V zoo chystají pestrý vánoční program. Děti mají na Štědrý den vstup za korunu

Vánoční svátky v Zoo Praha i letos proběhnou ve znamení bohaté nadílky, a to nejen pro zvířata. 24. prosince čekají na návštěvníky komentovaná krmení a setkání, vystoupení lachtanů nebo zlaté prasátko. Hosté mohou také přinést například jedlé dárky, které chovatelé v následujících dnech předají zvířatům. Děti do 15 let mají na Štědrý den vstup za pouhou jednu korunu.

Enrichment v Zoo Praha - sestřih. Zvířata si hrají. | Video: Zoo Praha