Praha - Lapání po vzduchu a plácání ocasem napravo nalevo. Pak rána do hlavy a kapr je mrtev. Pro prodavače vánočních ryb pouhopouhá rutina, pro kolemjdoucí turisty veliká atrakce. Avšak jen zpovzdálí, k mrtvému zvířeti se žádný z cizinců přiblížit nechce.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Šárka Hoblíková

Některým z turistů však víc než ryby je líto prodavačů. „Stačilo, abych takhle pracovala jen jeden den a rybu bych si k jídlu nedala alespoň měsíc," směje se Claire Dubalová z Francie. Že jsou na tom s chutí na ryby stejně, přiznává sám prodavač Grunt, který si na Štědrý večer raději dopřeje porci řízku. Zabití přes 50 kaprů za den mu chuť vždy spolehlivě zažene.

Čerstvost je jistá

Apetit ztratil i anglický turista Nick Ryan. Ten vidí v tradičním českém zabíjení kapra až příliš velkou brutalitu. S tím souhlasí i Daniel Alt z Rakouska. „U nás jsme zvyklí kupovat kapry už mrtvé, takže pohled na vyndávání vnitřností je mi nepříjemný," říká. Na druhou stranu je však podle něj krásné, že se zde zachovávají tradice. I když jsou drsné.

Na tom se ostatně nakonec shodují všichni cizinci, kteří porcování ryby přihlížejí. Jestliže se někomu tradiční zabití ryby nelíbí, nemusí se na něj podle Alta dívat. Stačí zavřít oči. Mezitím si už v igelitce odnáší kapra důchodkyně Magdaléna Sládková. V zabíjení ryb na ulici nevidí nic špatné, ba naopak. Aspoň člověk vidí, že to, co si odnáší, je opravdu čerstvé.

Vyjádření nesouhlasu

Přesto se i tak najdou Češi, kterým zvyk zabíjení kapra přijde až příliš za čáru. V neděli 21. prosince se v Praze na Smíchově sešlo několik aktivistů, kteří zde sehráli prodej psího masa. Šlo o vyjádření nesouhlasu s tím, jak ryby v kádích trpí.

Anketa: Co říkáte na vánoční prodej kaprů?James Shaw (USA)

Chápu, že je to tu zvyk, ale i tak se domnívám, že je zabíjení ryb takto na ulici dost kruté. Minimálně pro kolemjdoucí, kteří jsou tak tradicí na místě překvapeni. Ale je to holt zvyk a nemělo by se to proto odsuzovat.



Leen de Clercq (Itálie)

Je to kruté. Ale hlavně pro ty muže, kteří u ryb pracují. Podle cedulí jsou v tomto mrazu u vody od rána do večera. Chápu, že je to tradice, ale moc nerozumím těm lidem, kteří dělají tuto tvrdou práci.



Walter van Geert (Nizozemsko)

Líbí se mi to. Jedná se sice o drsnou činnost, ale mělo by se spíše ocenit, že tu taková tradice vydržela až do současnosti. A kromě tradice je to i praktické. Lidé si sami mohou vybrat, co si dají k večeří a vědí, že je to čerstvé.