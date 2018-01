V únoru si nezapomeňte lístky do MHD. Koná se opět Akce revizor

Desítky revizorů a policistů se v únoru opět vrátí do metra v rámci Akce revizor. Pražský dopravní podnik chystá na následující měsíc tři termíny, ve kterých se akce uskuteční. V úterý o tom informoval deník Metro.

Akce je zaměřena na nepoctivé cestující v pražské hromadné dopravě. „V únoru se uskuteční ve třech termínech. Jde o 6., 13. a 21. února,“ řekl deníku Filip Matys mluvčí PR agentury, která akci pro DPP zajišťuje.

Kampaň skrze komiks

Ten si od akce slibuje, že se sníží počet černých pasažérů a zvýší prodej ročního kupónu. Pokud si totiž přichycený hříšník koupí roční kupón, sníží se mu pokuta na polovinu. Poprvé proběhla akce v listopadu minulého roku a setkala se s obrovským zájmem. Od té doby jich dopravce provedl devět.

Kromě toho probíhá také kampaň Nejedeš načerno, která by v budoucnu měla ještě přiostřovat. Připravuje se např. prezentace nejčastějších výmluv černých pasažerů přímo v MHD. „Využijeme je v kampani v rámci komiksů umístěných přímo v dopravních prostředcích. Budou zde využity v plném znění, proto je ještě nemůžeme poskytnout. Celá pointa by se kvůli tomu vytratila a to by byla opravdu škoda,“ uvedl pro Metro Matys.