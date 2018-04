V Šáreckém údolí vznikne retenční nádrž asi za 97 milionů

V rámci tzv. Rekonstrukce stoky D vznikne v Šáreckém údolí retenční nádrž, která by měla odlehčit kanalizačnímu systému pod Evropskou ulicí. Při deštích tu totiž dochází k zaplavování přilehlých nemovitostí. Stavba by měla být realizována v průběhu následujících tří let a měla by vyjít na asi 97 milionů.

Šárecké údolíFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Nemovitosti v Šáreckém údolí jsou při deštích zaplavovány vodou přetékající jednotné kanalizace. Jde o značné hygienické riziko, které minimalizuje nová nádrž,“ řekla pražská radní Jana Plamínková. ČTĚTE TAKÉ: V Šáreckém údolí bude padesát domů za 600 milionů korun Nová nádrž jako nejlepší řešení Návrh na novou retenční nádrž vychází z koncepčního řešení celého povodí kmenové stoky D. Už před dvěma lety byla zadána odborná studie na možnosti řešení zachytávání a převádění odpadních vod pod odlehčovačem Evropská. Ta byla zpracována Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka. Z ní pak vyplynulo, že navrhovaná podpovrchová retenční nádrž je z ekonomického i technického hlediska nejlepší variantou pro realizaci. Pražská vodovodní společnost zajistila už v minulosti zhotovení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. ČTĚTE TAKÉ: Pražský boj proti suchu: Pomohou nové rybníky a nádrže

