V Rynolticích pokáceli vánoční strom pro Prahu. Rozsvítí se příští sobotu

Strom, který se letos stane symbolem adventu v hlavním městě, byl dnes dopoledne pokácen a vydá se na cestu do Prahy. Smrk ztepilý, který pochází z obce Rynoltice v Libereckém kraji, dosáhl výšky 22 metrů a na soukromém pozemku rostl 61 let.

Strom na místě prohlédli dendrologové z Masarykovy univerzity v Brně, kteří potvrdili, že je v pořádku a je vhodné ho postavit na Staroměstském náměstí. „Smrk je letos o něco nižší, nebylo tedy nutné ho příliš krátit. Komplikovanější bylo dostat ho ze zahrady na soupravu, ale vše se nakonec podařilo,“ uvedl Petr Hozák, provozní ředitel organizátora trhů v historickém centru města, společnosti Taiko.

Smrk poskytl majitel zahrady, ve které vyrostl. Organizátoři ho vybrali z téměř tří desítek stromů, na něž doporučila tipy veřejnost. Majitel se rozhodl strom darovat kvůli jeho výšce. „Když začal foukat vítr, tak jsem si vždy říkal, snad vydrží! Kdyby totiž spadl, mám ho v obýváku,“ vysvětlil Svatomír Moc, majitel stromu a dodal: „Bylo mi také líto jen tak ho pokácet, takhle udělá ještě radost hodně lidem,“ shrnul důvody, proč smrk do soutěže Hledá se strom, přihlásil.

Obecní výprava autobusem

Strom tradičně pokácel několikanásobný šampion v kácení motorovou pilou Jiří Vorlíček. „Letos to nebylo jednoduché. S jeřábníkem jsem musel komunikovat přes plot a strom měl také hodně členitých kořenových náběhů, takže se musel průběžně upravovat pařez tak, aby kácení bylo bezpečné,“ popsal.

„Jsme opravdu nadšeni a máme velkou radost z toho, že bude strom z Rynoltic na Staroměstském náměstí. I my se do Prahy vydáme, a to minimálně jedním společně vypraveným autobusem,“ prozradil Jan Vacek, starosta Rynoltic. „Strom se nachází v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, k povolení kácení byl tedy přizván také zástupce Správy CHKO Lužické hory – Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který doporučil strom skácet. Stejně by tedy nakonec skončil v krbu. Takhle ho ještě může obdivovat mnoho lidí,“ doplnil.

Až do pondělní půlnoci smrk bude odpočívat na kraji metropole. Na Staroměstském náměstí ho organizátoři postaví v noci z pondělí 26. na úterý 27. listopadu. Slavnostní rozsvícení je plánováno na sobotu 1. prosince, den před první adventní nedělí.