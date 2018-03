V Roztylech má vyrůst klinika, řada místních obyvatel je proti

Nárůst dopravy, deficit v parkování či likvidace zeleně. Obyvatelé Roztyl mají obavy z plánované výstavby Zdravotnického zařízení a domova pro osoby se zdravotním postižením. Areál by měl vyrůst na území při severovýchodní straně ulice Ryšavého nedaleko metra Roztyly.

Roztyly. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Handrejch

Proti záměru, který doputoval v podobě architektonické studie na radnici na začátku února, sepsali petici. „Nesouhlasíme s uskutečněním této příliš intenzivní zástavby a s přivedením další dopravní zátěže do území Roztyl, resp. souvisejícím zhoršením životního prostředí, které je již v současné době na hraně přípustných hygienických limitů,“ uvádí lidé podepsaní pod peticí jako jeden z hlavních důvodů odporu.

Podle místních totiž projekt navyšuje intenzitu zástavby v dané lokalitě oproti původním záměrům v oblasti. „Máme důvodné obavy ze zhoršení vibrací, sesedání terénu v okolí a poškozování majetku okolních obyvatel,“ píše se v petici s tím, že již stávající zástavbu negativně ovlivňují vibrace z projíždějících souprav metra.

Dalším důsledkem podle místních bude úbytek zeleně a parkovacích míst. „Vážíme si každého kousku vzácné zeleně, které ovšem díky nezodpovědným projektům stále ubývá,“ připomněla jedna z místních obyvatelek Ivana Kučírková.

Architekti: Klinika se přizpůsobuje sídlišti

Podle architektů ale projekt zohledňuje strukturu stávající zástavby a přizpůsobuje se sídlišti i co do výšky budov. „Urbanistické a hmotové řešení vychází z jasného založení sídliště Horní Roztyly, dodržuje jeho strukturu půdorysnou i výškovou,“ stojí v architektonické studii. Podle jejích autorů bude mít objekt roli v rámci rozvoje celého území, jeho objem by měl být pro dané místo vhodný.

„Objekt kliniky je situován při ulici Ryšavého, kde logicky uplatní svou funkci a svým objemem zpevní „nároží“, vytvoří základ, od kterého se rozvíjí celé území,“ píší architekti.

Praha 11: Zatím názor nemáme

Radnice se k plánu zatím nechce vyjadřovat. „Městská část obdržela architektonickou studii. Nyní probíhá interní proces, jehož výsledkem by mělo být vyjádření městské části k tomuto záměru,“ uvedla mluvčí úřadu Anna Kočicová.

Jasné stanovisko radnice nemá ani k názorům místních. „Obavy okolního území samozřejmě chápeme a věříme, že v rámci projednávání záměru bude investor naslouchat názorům městské části i jejích občanů,“ připomněla Kočicová. O projektu bude jednat radniční výbor pro územní rozvoj ve středu 21. března.

Lokalita už v minulosti zažila několik pokusů o zastavění, a to například projekty Nové Roztyly a Bytový park Roztyly, proti kterým se postavili místní občané i neziskové organizace. „Nejsme proti vlastnímu zdravotnickému zařízení, ale proti mohutnosti zástavby a proti naprostému vytěžení území,“ uzavírají odpůrci v petici.