Metropole v době smogových situací zavede městskou hromadnou dopravu zdarma, týkat se to bude i vlaků. V pondělí se na tom shodli radní. Hlavní město vyjde jeden den tohoto opatření na pět milionů korun. Informovala o tom Česká televize. Peníze majitelům předpalacených jízdenek se vracet nebudou.

Magistrát připravuje také informační kampaň, která by měla poučit Pražany o tom, co by v době smogu neměli dělat. Podle radního Hlubučka je to opatření, které by mohlo v době zhoršené kvality ovzduší výrazně pomoci. Český hydrometeorologický ústav vyhlašuje několik stupňů smogové situace, hromadná doprava zdarma by podle náměstka měla fungovat už při tom nejmírnějším.