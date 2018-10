Nové tváře neletí. V pražských zastupitelstvech se obmění méně než polovina lidí

Více než polovina zastupitelů zvolených do zastupitelstev pražských městských částí byla zastupiteli již v minulém volebním období. Z 1.121 zastupitelů zastupovalo občany v předchozích letech ve stejné městské části 590. Ve 36 z 57 městských částí obsadili znovuzvolení zastupitelé většinu křesel v zastupitelstvu. Vyplývá to z výsledků voleb zveřejněných Českým statistickým úřadem a webů městských částí.

V některých městských částech před volbami zastupitelstvo rozhodlo o snížení, nebo zvýšení počtu zastupitelů. Zatímco letos v říjnu bylo do zastupitelstev městských částí celkem zvoleno 1.121 zastupitelů, před čtyřmi lety to bylo 1.106. Celkem 901 zastupitelů v říjnu obhajovala mandát. Většina z nich u voličů uspěla a pokračovat v zastupitelstvu bude 590 zkušených zastupitelů. Dalších 311 se do zastupitelstva neprobojovalo a 205 mandát vůbec neobhajovalo.

V 36 městských částech bude v zastupitelstvu více obhájců mandátu než nových zastupitelů. Nejvíce obhájených mandátů je v Praze 6. Do pětačtyřicetičlenného zastupitelstva zde bylo znovuzvoleno 25 zastupitelů.

Přes 20 stejných jmen bude také v Praze 4, Praze 5, Praze 8 a Praze 11. Ve velkých městských částech se procento obhájců mandátu nejčastěji pohybuje mezi 47 a 60 procenty.

V nečíslovaných městských částech, kde mají zastupitelstva od pěti do 21 členů, se procento obhájců mandátu pohybuje většinou mezi 33 a 73 procenty.

Například v Březiněvsi a Lysolajích se do devítičlenného zastupitelstva dostal pouze jeden nováček, naopak v Nedvězí byly do pětičlenného zastupitelstva navoleny pouze nové tváře, protože nikdo ze zastupitelů minulého období znovu nekandidoval.