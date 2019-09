Rodiče, jejichž děti v květnu neuspěly u zápisu do mateřské školy, mají šanci podat přihlášku ještě nyní. Kvůli duplicitním přijetím, rozvodům a stěhování zůstala v září v řadě školek neobsazená místa.

Například v osmé městské části zbyla místa ve školce Šiškova v Kobylisích a ďáblické školce v ulici U Parkánu. Volno je převážně ve třídách pro nejmenší, a radnice proto nabízí místa i dětem, které oslaví třetí narozeniny až v období od září do prosince letošního roku.

Kdo má dojíždění na sever Prahy z ruky, může zkusit podat přihlášku do školek na Novém Městě. Nejvíc volných míst je ve školce Viničná, v pobočce Trojická. „Všeobecně lze kontaktovat, že na Vinohradech je stále dětí dost, ovšem v oblasti Nového Města začínáme pociťovat klesající demografickou křivku,“ oznámila Jitka Eisenhammerová z oddělení vnějších vztahů Prahy 2.

Dvacítka míst v Modřanech

Děti ještě přijímají také v Praze 12. „Nejvíc volných míst, dvacet, je v mateřské škole Tyršovka, kde se od září rozšířila kapacita školky o dvě nové třídy,“ informovala mluvčí úřadu Olga Novotná. Dalších devět volných míst nabízí školka Smolkova a šest míst mají ve školce Podsaďáček. „Rodiče, kteří by chtěli přihlásit své dítě do některé z těchto mateřských škol, se mohou obrátit přímo na jejich ředitelky,“ doplnila Novotná.

Nenaplněnou kapacitu mají školky i v dalším z pražských sídlišť, a to na Černém Mostě. Děti přijímají mateřinky ve Vybíralově a v Šebelově ulici. Zkusit štěstí mohou rodiče i v Praze 5. Jedno či dvě volná místa zůstala už o prázdninách rovnou v sedmi školkách.

Zápis ještě stále probíhá v jeslích páté městské části. Přihlášky lze podávat do 30. září. Zařízení v ulici Na Hřebenkách přijímá standardně děti od 15 měsíců, je však připraveno postarat se i o roční batolata.

Zhruba 15 volných míst evidují ředitelky školek Prahy 6. „Počty se ale každým dnem mění. Doposud probíhají změny v počtu skutečně přijatých dětí, a to zejména z důvodu stěhování, změny v rodinné situaci či preference soukromé školky,“ pronesla radní šestky pro školství Marie Kubíková. Ředitelky podle ní postupně oslovují zájemce, kteří v květnu neuspěli.

Dopolední program v domech dětí

Naopak zcela plno je ve školkách Prahy 3, 7, 10 a 15. „Vzhledem k tomu, že kromě tříletých dětí přijímáme do našich školek a dětských skupin také děti dvouleté a Praha 7 je populární adresou, kam se stěhuje mnoho nových obyvatel, jsou zde značné nároky na kapacity předškolního vzdělávání,“ pronesla radní pro školství sedmé městské části Hana Šišková s tím, že nyní jsou všechny školy i skupiny už naplněné.

Alternativou jsou pak kromě soukromých školek také dětské skupiny při domech dětí a mládeže. Takzvaná centra pro předškolní děti fungují pouze dopoledne, děti od 3 do 5 let zde zabaví zhruba od 8 do 13 hodin. Školné není o mnoho vyšší než ve státních školkách, pohybuje se kolem tisícikoruny za měsíc.