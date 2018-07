V pražských sadech dozrává úroda, ovoce načešete zdarma

/INFOGRAFIKA/ Počasí popohnalo dozrávání nejméně o dva týdny a marmeládová sezona je v plném proudu. Rybíz, meruňky, švestky i třeba borůvky si lze v metropoli načesat úplně zdarma. Hlavní město to ve svých sadech a parcích umožňuje.

Vznikla dokonce i mapa, do níž dobrovolníci zadávají, kde co roste. Jedním kliknutím na webu naovoce.cz je možné zjistit, jaké plodiny jsou v okolí, případně si vyhledat, kde roste požadovaný druh. Například na borůvky lze vyrazit do Kbel, na rybíz do Braníku a na meruňky třeba do Libně.

Kdo preferuje nákup očesaného ovoce, vyplatí se mu vyrazit přímo k pěstitelům. Bude mít jistotu ohledně původu a oproti nákupu v supermarketu určitě ušetří.

Ušetříte mimo metropoli

Sadaři prodávají kilo letních jablek od deseti korun, kilo broskví a švestek od patnácti. Jen je nutné popojet do středních Čech. Ne všichni totiž zavážejí zboží na farmářské trhy do metropole.

„Začala sklizeň broskví a švestek, broskve budou cirka 3 týdny, švestky 2 měsíce,“ oznámili majitelé farmy Lotouš nedaleko Slaného.

Na farmě ve Vraňanech mají stále v nabídce třešně, které už na většině jiných míst nejsou k mání, cena je 79 korun za kilo.

Výrazně ušetřit se dá díky samosběru. Zatímco v supermarketech se dá sto gramů malin koupit nejčastěji od dvaceti do třiceti korun, pokud si plody načešete sami, zaplatíte necelých deset. V Břežanech II začala sklizeň ostružin minulou středu. „Maliny dozrávají o něco déle, na ochutnání již nasbíráte. Předpokládaný termín samosběru malin ve větším množství plánujeme ke konci července,“ oznámili majitelé Berry Servisu.

Mimořádný rok

Na podzim lze očekávat i bohatou úrodu hrušek. Mělo by jich uzrát skoro o 70 procent víc, než je průměr za posledních pět let. „Toto navýšení není zapříčiněno jen dobrým letošním rokem, ale i věkovou strukturou tohoto druhu. V případě hrušní je převážná část sadů v plné plodnosti. Naopak je to u broskvoní,“ vysvětlila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.

Celkově však čeká podle ústavu sadaře letos nadprůměrný rok. „Po dvou sklizňově chudších letech, které byly zapříčiněny jarními mrazy, je letos očekávána příznivá sklizeň ovoce. Z údajů vyplývá předpokládaná sklizeň okolo 185 tisíc tun, tj. průměrné navýšení sklizně ovoce oproti pětiletému průměru o 22 procent,“ oznámila Kršková.

Nejvíce by mělo být tradičně jablek, která budou následována švestkami a hruškami.