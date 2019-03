V pražských popelnicích končí i biodpad. Přitom se dá kompostovat

Téměř pětinu komunálního odpadu Pražanů tvoří biologicky rozložitelná složka. Pomalu se obyvatelé hlavního města v třídění bioodpadu zlepšují, ale pořád by se velká část pytlů vyhozených do popelnic dala využít lépe. Místo konce v malešické spalovně by se dal bioodpad kompostovat.

Pražské služby, které v metropoli zajišťují svoz odpadu, si kvůli tomu nechaly vypracovat analýzu. V uplynulých sedmi letech bylo podle jejích výsledků svezeno více než 47 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. V rekordním roce 2017 se v hnědých popelnicích na biodpad objevilo skoro osm tisíc tun biodpadu. Bioodpad v Praze

Službu sběru a svozu bioodpadu si zájemci mohou objednat elektronicky na www.psas.cz/bio, v nejbližším zákaznickém centru společnosti Pražské služby, a.s., nebo telefonicky v call centru společnosti: 284 091 888. Pražské služby informovaly, že právě v těchto dnech odstartuje sezónní svoz bioodpadu. „Celoroční pronájem nádoby na bioodpad využívají především domácnosti a provozovny, které vnímají třídění biologicky rozložitelného odpadu jako součást životního stylu. Alternativou je sezonní pronájem. Ten startuje v dubnu a končí v závěru listopadu. Právě na začátku jara a na konci sezony svezeme nejvíce bioodpadu,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátní firmy Radim Mana. Kompostárna už „rozdává“. Pražského hnojiva jsou tuny Přečíst článek › Speciální popelnice - tedy kompostejner - je uzpůsobena tak, aby byla důkladně provzdušněna, odváděla vlhkost a zachovala vlastnosti pro další kompostování. Ve spodní části nádoby je umístěna mřížka oddělující pevnou část bioodpadu od kapalné složky, která se postupně odpařuje. „Zmíněná konstrukční řešení vedou k omezení zápachu, výskytu larev, a dokonce snížení hmotnosti odpadu vlivem odpaření vody. Svoz kompostejnerů je tak hygienický a lze ho provádět po čtrnáctidenních cyklech,“ říká mluvčí Mana. Pražská služby v tiskové zprávě rovněž upozornily, co vlastně patří mezi kompostovatelný bioodpad. Jedná se o listí a posekanou trávu ze zahrad, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky pečiva nebo například zvadlé rostliny. „V domácnostech tento druh odpadu vzniká nejčastěji v kuchyních. Bioodpad nelze zaměňovat za gastro odpad. Do našich nádob nepatří živočišné tuky a oleje, maso, masové omáčky, vývary, exkrementy masožravých zvířat, obalové materiály nebo uhynulá zvířata. Takto kontaminovaný odpad nelze zkompostovat,“ varuje mluvčí společnosti. Pražanů třídících bioodpad přibývá. Přesto jsou v jeho sběru značné rezervy Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň