Primátor Hřib: Počet uprchlíků přebývajících na hlavním nádraží se snížil

Hřib navrhuje omezení dávek a dotací na ubytování v přetížených místech

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhuje omezit ukrajinským uprchlíkům vyplácení dávek a dotací na jejich ubytování v místech, kde už není kapacita. Podle něho by se měl také koordinovaně řídit přesun běženců do míst s volnější kapacitou. Hřib to dnes uvedl po jednání představitelů krajů s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Rakušan odpoledne novinářům řekl, že legislativci prověřují, jakým způsobem odstupňovat výši finanční pomoci v jednotlivých regionech v závislosti na vytíženosti krajů. Za jednodušší cestu, jak uprchlíky nasměrovat do méně vytížených krajů, označil lepší informovanost například při zápisech do škol.

Návrhy chce Rakušan ve středu probrat na zasedání vlády, počítá ale s tím, že by ministři o věci rozhodovali až na příštím jednání za týden. Jako alternativu k snižování výše pomoci zmínil finanční motivaci pro obce a města, které poskytují ubytování ve větším rozsahu. "Rovnoměrnější rozprostření uprchlíků požaduji dlouhodobě. Nedává smysl finančně dotovat setrvání uprchlíků v místech, kde už zkrátka není kapacita ani dle vládního datového modelu," uvedl Hřib v prohlášení zaslaném ČTK.

Aktuální situace v Praze není podle primátora udržitelná, na místní obyvatele dopadá zvyšování životních nákladů. Řešení podle něj musí řídit přímo premiér Petr Fiala (ODS). "Jde nejen o koordinaci jednotlivých ministerstev, ale také o dohodu s městy a obcemi, do kterých by měli být uprchlíci relokováni a které na zvládnutí krize budou muset dostat peníze," uvedl Hřib. Doplnil, že magistrát už finance pražským městským částem poslal.

Za tři měsíce trvání invaze na Ukrajinu získalo víza dočasné ochrany 353.412 uprchlíků. V České republice podle Rakušana pobývá asi 75 až 80 procent z nich, tedy 262.500 až 280.000. Data podle ministra vychází z pilotního projektu ve čtyřech obcích s rozšířenou působností různých velikostí. Nejpřetíženější je dlouhodobě právě Praha, ve které svůj pobyt podle statistik ministerstva vnitra k dnešnímu dni ohlásilo 81.944 lidí.