Stává se, že po svátcích se na ulici či v koši válejí nepotřebné vánoční dárky. V noci na čtvrtek však do babyboxu Prahy 6 někdo odložil dokonce nechtěného novorozence. Chlapec dostal jméno Filip. Informoval o tom Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů.

„Je to vánoční klučík narozený 26. prosince a odložený těsně po porodu 27. prosince v 1:06. Službu měla paní Hovorková, která klučíkovi dala na cestu do záchranky vlastní deku," uvedl Hess pro agenturu ČTK. Podle prezidentem Milošem Zemanem vyznamenaného novináře Hesse, je miminko v pořádku. Filip se tak stal 180. dítětem odloženým do babyboxu v Česku za 13 let jejich existence. Dosud poslední byla holčička v Turnově, která se jmenuje po moderátorce Světlaně Witovské.

Dnes v 1:06 oznámil babybox na radnici již 4. odložené dítě za svou osmiletou existenci. Chlapec, narozený 26. prosince, dostal jméno Filip. Je také 180. dítětem zachráněným v babyboxech — Praha 6 (@Praha6) December 27, 2018

Radniční babybox v Praze 6 byl zřízen před osmi lety na přání tehdejšího starosty Tomáše Chalupy (ODS). Od té doby do schránky v Jilemnického ulici lidé odložili čtyři novorozence - a shodou okolností všechny v zimním období.

Babybox není masově zneužíván

„Je vidět, že babybox není nijak masově zneužíván, naopak - čtyři případy za čtyři roky svědčí o tom, že jde pro ženy v nouzi o krajní řešení a jsem rád, že tuto možnost mají. Malému Filipovi přeju pevné zdraví a hodně sil do života," uvedl na radničním facebookovém účtu současný starosta Ondřej Kolář (TOP 09) s tím, že o vánoční chlapce pečují ve FN Motol.

Na území hlavního města je babybox ještě na radnici Prahy 2 a v GynCentru Hloubětín v Praze 9, který je vůbec první - jakýsi novorozenecký inkubátor - spuštěný v roce 2005. Nyní funguje už 76 takových schránek. Novodobá myšlenka navazuje na historii z 12. století, kdy nechal schránky pro odložené děti zřídit papež Inocenc III. u bran klášterů na území Církevního státu, tedy části dnešní Itálie.

Současný babybox je nastaven tak, že ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, se zapne vyhřívání a ventilace. S mírnou prodlevou pak alarm upozorní zdravotnický personál. Schránky jsou navíc umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Najdou se však i kritici babyboxů, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte - například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.