Během následujících zhruba dvou měsíců se postupně v téměř každé ulici metropole objeví zákazové značky zapovídající parkování během úklidu. Strojové čištění chodníků, silnic a kanalizačních vpustí provádí TSK dvakrát ročně. Letos na jaře s ním začne 3. dubna. „Práce probíhají ve všední dny od 8 do 15 hodin. Prosíme proto všechny řidiče, aby v dotčených oblastech v danou dobu neparkovali. Plánujeme čištění vždy tak, aby bylo možné vozidla přeparkovat v okolí,“ uvedla mluvčí magistrátní firmy Barbora Lišková.

Kdo i přesto v čištěné lokalitě zaparkuje, riskuje sankci, která se může vyšplhat až na šest tisíc korun. Pokud správa služeb auto pouze na chvíli přesune, aby se pod ním dalo uklidit, vyfakturuje si 1300 korun.

V případě zpětného odtahu to bude 4050 korun. Zpětný odtah spočívá v tom, že auto bude odvezeno na odtahové parkoviště a po dokončení úklidu vráceno co nejblíže původnímu místu. Pokud budou na místě i policisté, čeká majitele vozu navíc pokuta až do výše dvou tisíc.

Interaktivní mapa, z níž se řidiči dozvědí, kdy a kde bude úklid probíhat, je na webu TSK. Vyhledávat v ní lze podle jména ulice či data na celý kalendářní rok dopředu. Na akci týden předem upozorňují i přenosné dopravní značky přímo v ulicích.

Upozornění zdarma e-mailem

„Podrobnosti si také můžete nechat zdarma zasílat přímo do e-mailu, když se zaregistrujete ke službě TSK-INFO,“ upozornil Petr Smolka, generální ředitel Technické správy komunikací. Avíza si lze objednat pro vícero lokalit najednou, takže upozornění mohou chodit zvlášť pro úklid v místě bydliště, před pracovištěm, školou, školkou, poliklinikou… podle potřeb každého řidiče. Avíza lze průběžně v čase přidávat i rušit.

Hned první den se čety vrhnou na úklid oblastí v devíti městských částech, konkrétně v Praze 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15 a 16. „Postupujeme vždy podle předem schváleného harmonogramu,“ podotkl generální ředitel Smolka. Ve zvláštním režimu se uklízí Pražská památková rezervace, kde se komunikace čistí výhradně o víkendech.

Do roku 2011 byla všechna auta zaparkovaná v čištěné zóně odtažena. Pak ale Nejvyšší správní soud rozhodl, že vozy odtažené ve veřejném zájmu musejí být vráceny zpět na původní místo. Četnost odtahů se pak snížila na minimum, protože tehdejší vedení hlavního města usoudilo, že taková praxe není v pražském provozu možná. Řidiči to však začali zneužívat.

Pokud odtahová služba s autem manipuluje, vystaví fakturu majiteli vozu, kterého dohledá v registru vozidel. Když účet neuhradí, předává městská organizace věc soudu.