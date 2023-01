Podle člena petičního výboru a předsedy Klubu za starou Prahu Richarda Biegla je současné podoba mostu historicky a technicky hodnotná. "Nejde o to zkomplikovat železniční dopravu, jde opravdu o to, že most je od roku 2018 kulturní památkou," řekl v úterý ČTK. Dodal, že u starších památek nikdo nezpochybňuje, že by se mělo udělat všechno pro jejich záchranu.