V Praze vládne čilý stavební ruch. Proluky v centru zaplní kanceláře a obchody

/FOTOGALERIE/Na místech vzdálených od sebe jen pár stovek metrů pozorují kolemjdoucí dění v obřích jámách. Jednu odděluje plot s průzory v horní části Václavského náměstí, další staveniště je vidět z okna vyhlídkové plošiny u Masarykova nádraží. Tady chystá skupina Penta projekt Central Business District, na jehož návrhu se podílela slavná architektka Zaha Hadid.

To novostavba na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice vyvolávala od počátku vášně, střídaly se názory architektů i památkářů a úředníci několikrát vydali protichůdná rozhodnutí. Nakonec zvítězil investor, firma Flow East, a zhruba do dvou let by v takzvaném Květinovém domě měly sídlit firmy a v dolních podlažích otevřít první obchody.

Banka i sdílené kanceláře

Kombinace kanceláří a obchodů je v centru nejčastějším modelem využití, ať už se jedná o novostavby, nebo rekonstrukce starších objektů. Platí to také o projektu DRN, který tuzemská realitní firma Sebre dokončila letos v proluce na rohu ulic Mikulandská a Národní. Jedná se o prolnutí moderní novostavby a obnoveného Schökirchovského paláce. Beton a sklo se tak potkávají s historickými prvky.

Nedaleko odtud, na nároží ulic 28. října a Perlová, prochází rekonstrukcí funkcionalistický Palác ARA, za socialismu známý jako Obchodní dům Perla. Do budovy, kterou vlastní rakouský realitní fond, se vrátí banka ČSOB, a nově si zde pronajme prostory provozovatel coworkingových center HubHub.

Sdílení kanceláří pro pracovníky firem i lidi „na volné noze“ je trendem poslední doby a coworkingové řetězce se často zaměřují právě na nemovitosti na nejlepších adresách v centru.

„Historické centrum Prahy má v regionu výjimečné postavení a jako jediné hlavní město může konkurovat západním retailovým destinacím. Proto jsme nyní svědky mnoha nových projektů a revitalizací stávajících nemovitostí, které nemají problém zaplnit své prostory nájemci světového formátu. Konkrétně bych jmenoval třeba Ikeu, která nedávno otevřela v nově zrekonstruované budově na Václavském náměstí,“ vysvětluje Jan Voslář z poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Jde o Dům U Zlaté pšenice na Václavském náměstí, kde od 90. let sídlila Česká spořitelna. Teď se proměnil na Pytloun Boutique Hotel Prague a nižší dvě podlaží si pronajala zmíněná IKEA. Proměna starších kancelářských prostor na hotelové pokoje je dalším trendem. Provozovatelé hotelů totiž v atraktivních lokalitách těžko hledají volné nemovitosti.

Bytů v centru přibude poskrovnu

Hosté by se měli vrátit do secesní budovy Grand hotelu Evropa v dolní části Václavského náměstí, jehož modernizace probíhá v režii vídeňské skupiny Julius Meinl. Julius Meinl také chystá další hotel na Senovážném náměstí, a opět jde o přestavbu historické budovy.

Méně často v centru Prahy přibývají byty. Ve stávající proluce v Jindřišské plánuje stavět poněkud překvapivý investor, a sice spolek Moravští Orli z jihomoravské Telnice. Další novostavbu s luxusními byty chystá v ulici Ostrovní realitní společnost Atkins & Lanford.

Mnohem rozsáhlejším projektem, který ale zůstává řadu let na papíře, je Savarin ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím a ulicemi Na Příkopě, Panská a Jindřišská. Několikamiliardový projekt, zahrnující rekonstrukci historických objektů i výstavbu nových kanceláří a nákupních pasáží, se připravuje už bezmála 15 let.